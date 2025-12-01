Operação Verão Total 2025/2026 reforça segurança com 930 servidores

A partir desta segunda-feira (1º), veranistas e turistas no Rio Grande do Sul contarão com a proteção de guarda-vidas, no Litoral Norte e Sul, além dos balneários de água doce do Estado. Instituída por decreto do governador Eduardo Leite, a Operação Verão Total 2025/2026 terá a atuação de 930 servidores em grupos formados por civis, bombeiros e policiais militares.A ação tem como objetivo reforçar a segurança dos banhistas durante a temporada, marcada pelo aumento do fluxo de veranistas após o encerramento do ano letivo e a proximidade das festas de fim de ano. Nesta temporada, todas as praias do Litoral Norte e quatro no Cassino e São José do Norte, no Litoral Sul, contarão também com o reforço de motos aquáticas e quadriciclos, permitindo aos guarda-vidas mobilidade para a leitura constante sobre o movimento dos banhistas e a identificação de locais de maior risco.