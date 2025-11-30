Temporais isolados ameaçam parte do RS e Porto Alegre inicia dezembro com chuva e calor

O Rio Grande do Sul entra nas próximas horas sob risco de temporais isolados, de acordo com a MetSul Meteorologia. Áreas de instabilidade que avançam da Argentina, especialmente das províncias de Corrientes e Misiones, estão se deslocando em direção ao território gaúcho e podem provocar chuva forte localizada e rajadas de vento em algumas regiões do Estado. Segundo a MetSul, o calor intenso registrado neste domingo é o principal fator que aumenta a possibilidade de tempestades, já que grande parte do Noroeste e do Norte do Estado teve temperaturas entre 35°C e 37°C ao longo do dia. Esse calor favorece a formação rápida de nuvens carregadas e abre espaço para temporais que podem ocorrer de maneira isolada, acompanhados de vento forte em pontos específicos.Enquanto essas regiões enfrentam temperaturas elevadas, o Sul e o Leste do Rio Grande do Sul registraram marcas bem mais amenas, variando de 24°C a 27°C no começo da tarde. Segundo a MetSul, essa diferença de temperatura reduz significativamente o risco de temporais nessas áreas. No Oeste, onde a chuva já havia chegado mais cedo, a instabilidade derrubou a temperatura para cerca de 20°C em cidades como Uruguaiana. A presença desse ar mais frio contrasta com o calor do Norte e do Noroeste e reforça o cenário de instabilidade localizada. Modelos analisados pela MetSul indicam inclusive a chance de rajadas de vento fortes a intensas em áreas onde as nuvens mais carregadas se desenvolverem, embora o fenômeno não deva se espalhar por todo o estado.Em Porto Alegre, o início de dezembro será marcado pela presença de chuva e dias nublados. De acordo com a MetSul Meteorologia, a segunda-feira começa com chuva fraca e temperaturas entre 19°C e 27°C. A instabilidade segue influenciando a Capital na terça-feira, quando novamente há previsão de chuva fraca e marcas entre 19°C e 25°C. A partir de quarta, o tempo começa a abrir um pouco mais, e a cidade deve ter sol com algumas nuvens, com temperatura variando de 17°C a 27°C. Na quinta-feira, o tempo fica claro, com sol predominando e mínima de 17°C e máxima de 28°C. A sexta-feira terá condições semelhantes, com tempo firme e temperaturas entre 18°C e 31°C. No sábado, o calor ganha força, o sol aparece com intensidade e a temperatura sobe para valores entre 20°C e 34°C. Já o domingo deverá ser de céu nublado, com variação entre 20°C e 33°C, marcando o fim de semana com maior abafamento, mas sem previsão de chuva significativa.A combinação de calor e umidade mantém o Estado sob atenção, principalmente no interior, onde a instabilidade tende a ser mais forte. Enquanto isso, a Capital deve alternar momentos de chuva fraca e tempo firme, sem expectativa de temporais significativos ao longo da semana.