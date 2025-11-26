Governo federal destina R$ 1,7 bilhão ao RS para obras em infraestrutura e moradia

Na tarde desta quarta-feira (26), o presidente Lula oficializou um repasse de R$ 1,7 bilhão para o Rio Grande do Sul. O montante faz parte de um novo pacote de investimentos do governo federal no Estado. Durante o evento, que ocorreu no Palácio do Planalto, foram detalhados como serão utilizados os recursos, voltados principalmente à habitação e a obras estruturais para a prevenção de desastres naturais no RS.Participaram da solenidade o ministro das Cidades, Jader Filho, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, o ex-ministro de Comunicação Social, Paulo Pimenta, e o titular da secretaria para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Maneco Hassen. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, também marcou presença.Segundo Hassen, os recursos mais significativos estão na área da habitação, com mais de R$ 726 milhões destinados a ordens de serviço para a construção de novas unidades habitacionais em diversas cidades do Estado. Além disso, o RS receberá a liberação de mais de R$ 200 milhões para planos de trabalho da Defesa Civil e 11 termos de compromisso do Novo PAC, que somam mais de R$ 250 milhões em obras de prevenção de desastres.