Sexta-feira será marcada por calor e instabilidade no RS

Feriadão para muitos, a sexta-feira (21) será marcada pela alta das temperaturas no Estado. Conforme informações da MetSul Meteorologia, a manhã será abafada, com mínimas ao redor de 20°. No período da tarde, a temperatura dispara com máximas entre 33ºC e 35°C. No entanto, a instabilidade avança a partir da fronteira com o Uruguai, podendo ocasionar chuvas e raios.

Na Capital e Região Metropolitana, a sexta-feira também será de temperaturas altas, chegando a 34ºC. A

noite as nuvens aumentam e pancadas de chuva poderão ocorrer. Já no fim de semana, as temperaturas despencam, com máxima de 23ºC, muitas nuvens e possibilidade de chuva.