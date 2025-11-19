Ulbra lança Ultec School, nova escola com foco em tecnologia, empreendedorismo e comunicação

A Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) lançou, nesta segunda-feira (17), a Ultec School, a primeira escola de graduação do Brasil formatada em tecnologia, empreendedorismo e comunicação. “A Ultec School é uma nova escola com cursos de excelência, metodologia ativa própria baseada nas melhores Universidades do mundo, onde o aluno será protagonista no processo de aprendizagem e que formará os líderes do futuro”, explica Tárik Deus, vice-presidente da Ulbra e fundador da Ultec School.

O projeto nasce com quatro cursos de graduação: Administração, Ciência da Computação, Comunicação Social (Marketing) e Jornalismo. Terá aulas no turno da manhã e atividades práticas no contraturno, com mentorias, projetos experimentais e parcerias com empresas. O processo seletivo se iniciou nesta segunda-feira, e as aulas começam em março de 2026. As turmas serão limitadas a 40 estudantes por curso, garantindo um ensino personalizado e de alta qualidade, com prática desde o primeiro semestre.

LEIA TAMBÉM: Ministério da Educação avalia aplicação do Enem em países do Mercosul a partir de 2026

“A Ultec School foi pensada para formar profissionais de alta performance, com competências técnicas, empreendedoras e humanas, capazes de liderar transformações nos seus setores”, reforça Tárik Deus. “Um dos grandes diferenciais é ter a prática como pilar central da formação e contar com professores que estão atuando no mercado.”

Nos cursos de Jornalismo e Marketing, os estudantes terão acesso aos estúdios de TV, rádio e podcast da Ulbra TV e Rádio MIX, podendo veicular seus trabalhos dentro da programação oficial. Já os alunos de Administração e Ciência da Computação contarão com empresas parceiras como campo de prática, além de um núcleo de criação de startups que funcionará como incubadora de novos negócios desenvolvidos pelos próprios estudantes. A formação também incluirá aulas de oratória e disciplinas voltadas ao bem-estar físico e mental, estimulando a prática esportiva patrocinada pela Universidade.

“A Ultec School Ulbra representa um novo padrão de ensino superior: prático, conectado ao mercado e voltado para a formação de líderes capazes de transformar a sociedade”, conclui Tárik Deus.