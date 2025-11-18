Governo Lula vai liberar faixa exclusiva para motos em todas as cidades do País

O governo Lula está em fase final de estudos para regulamentação no país de vias exclusivas para motocicletas aos moldes da faixa azul, projeto-piloto implantado em 2022 na cidade de São Paulo e atualmente com 232,7 km sinalizados em 46 vias. Em Porto Alegre, desde meados de outubro uma motofaixa está em funcionamento experimental em um trecho de quatro quilômetros na avenida Assis Brasil.

A intenção é que a regulamentação pelo Ministério dos Transportes ocorra ainda em 2025. A partir daí, municípios que desejarem seguir o modelo estariam autorizados automaticamente a fazer a sinalização no asfalto separando motos de outros veículos.

O modelo está em avaliação em outras cidades e capitais do país, entre elas Belém (PA), Cuiabá (MT), Belo Horizonte (MG), Betim (MG), Osasco (SP), Campinas (SP) e Brasília (DF).

Atualmente, a Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) avalia estudos internacionais sobre vias exclusivas para motos em meio ao trânsito.

Uma resolução do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), de julho de 2022, que dispõe sobre testes de sinalização de trânsito, afirma que concluído o período experimental, o órgão máximo executivo de trânsito da União, no caso da Senatran, integrante do Ministério dos Transportes, deve remeter ao próprio Contran os resultados obtidos para avaliação da "viabilidade de utilização perene da sinalização de trânsito proposta".