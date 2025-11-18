PF combate desvio milionário no Conselho Regional de Química da 5ª Região

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (18), a Operação Corrosivos, com o objetivo de reprimir desvios de recursos públicos no âmbito do Conselho Regional de Química da 5ª Região (CRQ-V). A ação policial, realizada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, contou com o cumprimento de dez mandados de busca e apreensão, sequestro de três veículos, indisponibilidade de bem imóvel, três suspensões do exercício da função pública, bem como a proibição de acesso ou frequência à sede da autarquia federal.



As buscas desta manhã visam identificar outros elementos de prova e informação, além de apurar outros desvios ainda não detectados. O cumprimento das medidas cautelares foi autorizado pelo Juízo da 22ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Porto Alegre.



De acordo com o inquérito policial, foi apurado que o CRQ-V transferia vultuosas quantias de verbas públicas para pessoas jurídicas que, posteriormente, transferiam os mesmos recursos para contas de pessoas físicas vinculadas à gestão da autarquia. O afastamento do sigilo bancário identificou, pelo menos, R$ 2 milhões de desvios.



Medidas cautelares criminais anteriores à deflagração da operação revelaram o uso de um Sindicato, de uma Associação e de uma Instituição sem fins lucrativos, todas pessoas jurídicas de direito privado e controladas por gestores do referido Conselho para instrumentalizar os desvios dos recursos. Os investigados poderão responder pelos crimes de peculato, falsificação de documento público, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.