Com 48 anos dedicados a Santa Casa, Julio Matos recebe Medalha da 56ª Legislatura

Depois de 48 anos de trabalho dedicados a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, o diretor-geral Julio Flávio Dornelles de Matos, 71 anos, já tem data para deixar a instituição de saúde: na próxima sexta-feira, dia 21 de novembro. Natural de Santiago, mas criado no distrito de Itacuruburi (hoje um município de quase três mil habitantes), o advogado, especialista em gestão empresarial, disse que vai se aposentar da direção executiva do complexo de saúde que é composto por sete hospitais em Porto Alegre e um em Gravataí, na Região Metropolitana. "Vou continuar integrado ao complexo de saúde e contribuindo de alguma forma com a Santa Casa e com o provedor Alfredo Guilherme Englert", destaca Matos. Nesta sexta-feira (14), por proposição do deputado Rodrigo Lorenzoni (PP), o diretor-geral da Santa Casa de Misericórdia foi homenageado com a Medalha da 56ª Legislatura, durante evento no salão Júlio de Castilhos da Assembleia Legislativa. Sobre a carreira, Matos aponta os valores humanistas da instituição de saúde, que o motivaram a permanecer por 48 anos, sendo os últimos dez anos como diretor-geral, no complexo hospitalar. Nesta entrevista ao Jornal do Comércio, o diretor-geral da Santa Casa destaca os R$ 804 milhões investidos nos últimos sete anos, que modernizaram os hospitais do grupo, e aborda o déficit de sustentabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS) que a Santa Casa subsidia com recursos próprios.

Jornal do Comércio - Após 48 anos, dos quais dez anos dedicados à direção-geral da Santa Casa, qual o balanço que o senhor faz da sua gestão no comando da instituição de saúde?

Julio Flavio Dornelles de Matos - Foram 10 anos de grandes desafios. Empreendemos em desenvolver a instituição de saúde em sete anos de trabalho. Algo que se faria em um processo natural em 30 anos. Foram investidos R$ 804 milhões nos últimos sete anos, dos quais R$ 490 milhões são resultados de doações. A Santa Casa jamais faria o que fez de investimentos estruturais como a construção do hospital Nora Teixeira, o último do complexo, e projetos de acessibilidade através da construção de passarelas. Transformamos a Santa Casa na cidade da saúde e realizamos investimentos em tecnologias em todas as unidades assistenciais do complexo hospitalar. Neste período, o grande destaque foi o processo de desenvolvimento que transformou a Santa Casa num dos hospitais mais modernos do País. Realizamos mais 1,5 milhão de atendimentos a cada ano, dos quais 62% são para o Sistema Único de Saúde (SUS). São mais de R$ 160 milhões que a Santa Casa coloca de recursos próprios para pagar o déficit que o SUS tem no processo assistencial desenvolvido pela instituição de saúde.

Jornal do Comércio - Quais são os desafios da saúde pública no Brasil?

Matos - Os desafios da saúde pública necessariamente passam por questões de financiamento. Mas, também passam muito por gestão de origem pública. Não falo da gestão dos hospitais porque a maioria deles tem processos profissionalizados. Me refiro à gestão de origem pública dos governos federal, estadual e municipal em que o contexto de políticas de estado são absolutamente necessárias. Hoje, se trabalha no setor de saúde muito com políticas de governos, o que sempre tem um sentido de descontinuidade do governo seguinte. A saúde precisa ser olhada no longo prazo. Portanto, um dos grandes desafios do setor de saúde são as políticas de estado e a natureza permanente que permitam aos prestadores de serviços poderem planejar no longo prazo os investimentos.

Jornal do Comércio - Que projetos o senhor pretende desenvolver a partir de agora?

Matos - Pretendo continuar ajudando a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre exercendo a atribuição de irmão e estarei junto com o provedor Alfredo Guilherme Englert até o final do mandato dele. Estarei totalmente à disposição do novo diretor-geral Jader Pires. Além disso, fizemos um contexto de transição absolutamente planejada. A Santa Casa desenvolveu uma política de sucessão para todos os seus níveis hierárquicos, desde provedores, vice-provedores, mesa administrativa, conselho fiscal, direção executiva, diretores médicos e gerências. Eu pretendo estar à disposição do meu sucessor que está há sete anos na instituição. Além disso, tem o contexto familiar. Quero me dedicar mais à família. São quase cinco décadas que vivi para o trabalho. Agora eu quero viver um pouco mais e ter a Santa Casa como um horizonte de atividade voluntária, sem nenhum ônus para a instituição e poder viajar um pouco mais. Tenho quatro questões que neste momento traduzem o meu sentido de vida. O primeiro deles é a plena realização profissional. A segunda questão é a responsabilidade com a continuidade da política de sucessão. A terceira situação é a gratidão. Eu não posso ter outro sentido na vida, a não ser a gratidão enorme pelas oportunidades que a Santa Casa me proporcionou na vida. E a quarta, é a plena felicidade. Eu sou uma pessoa feliz por tudo isso que de alguma forma ou de outra se fez para milhões de pessoas.

Julio Matos ajudou a transformar a Santa Casa em uma potência, diz Rodrigo Lorenzoni

A homenagem à trajetória profissional de Julio Flávio Dornelles de Matos contou com a presença de personalidades ligadas à área da saúde, de políticos, inclusive o ex-governador José Ivo Sartori, familiares e amigos durante a realização do evento no salão Júlio de Castilhos, da Assembleia Legislativa. O provedor da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Alfredo Guilherme Englert, disse que Matos é reconhecido como uma pessoa que "mais entende" de saúde pública e privada do País. "O ciclo dele está se encerrando a pedido dele. Ele fez obras espetaculares", acrescenta.

Sobre Julio Matos, a empresária Nora Teixeira afirmou que o diretor-geral da Santa Casa é uma pessoa maravilhosa. "Ele foi uma das pessoas que mais me incentivou na filantropia. Faço filantropia há muitos anos e depois que conheci Julio Matos na Santa Casa, a minha vida mudou completamente", recorda. A empresária diz que Matos tem uma visão em ajudar o próximo. "É uma pessoa de coração enorme, justa e honesta. Ele passa um carinho e conquista a todos", acrescenta. Nora Teixeira diz que é grata à trajetória de Matos. "É o que mais me inspira a continuar na Santa Casa", acrescenta.

Proponente da Medalha da 56ª Legislatura, o deputado estadual Rodrigo Lorenzoni (PP), disse que Júlio Matos ajudou a transformar a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre na potência que ela é hoje. Para o parlamentar, Julio Matos extrapola os muros da Santa Casa. "Ele tem a capacidade de fazer a gestão técnica sem nenhum momento perder a humanidade, a serenidade e a capacidade de empatia", destaca.