Publicada em 13 de Novembro de 2025 às 21:40

Plataforma que mede risco e oportunidade de investir na área ambiental no Brasil será apresentada em Belém

O sistema diz que 47% dos municípios do bioma possuem alta oportunidade de investimentos. Na mata atlântica, 72% das cidades receberam essa classificação

BRUNA SUPTITZ/ESPECIAL/JC
Agências
Uma plataforma que identificou o risco e a oportunidade de investimentos verdes em cada um dos 5.570 municípios brasileiros será apresentada nesta quinta-feira (13) em Belém, durante a COP30.
O sistema, desenvolvido pelo Instituto Igarapé, se baseia em seis dimensões: gestão e uso da terra, clima e natureza, contexto econômico, tecido social, presença institucional e segurança. As classificações foram geradas a partir de 70 indicadores de fontes públicas.
Um município com alto risco para investimentos também pode ter grande oportunidade. Segundo Ilona Szabó, presidente do Instituto e colunista da Folha, a plataforma foi desenhada para atrair investidores brasileiros e estrangeiros, além de trazer dados que ajudem na tomada de decisão. "As questões dos custos, não só operacionais e financeiros, mas também os riscos reputacionais, estavam fazendo muita gente dizer que não vai investir em nada que tenha a ver com a Amazônia."
O sistema diz que 47% dos municípios do bioma possuem alta oportunidade de investimentos. Na Mata Atlântica, 72% das cidades receberam essa classificação.

