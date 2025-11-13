Evento discute incidência do câncer de pulmão em não fumantes

Embora o câncer de pulmão ainda seja amplamente associado ao tabagismo, um número crescente de casos tem sido identificado em pessoas que nunca fumaram. Nesse universo, a população feminina é a mais afetada.

Para discutir esse cenário e os avanços no diagnóstico e tratamento da doença, o Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica (GBOT) promove, nesta sexta-feira (14), um evento especial voltado a mulheres com câncer de pulmão, reunindo especialistas, pacientes e familiares em uma roda de conversa sobre desafios e perspectivas de cuidado.

Os casos da doença estão aumentando em pessoas que nunca fumaram, especialmente entre mulheres, segundo um novo estudo da agência especializada em câncer da Organização Mundial da Saúde (OMS). As descobertas, publicadas no início do ano na revista científica The Lancet Respiratory Medicine, revelam que o adenocarcinoma, o tipo mais comum de câncer de pulmão entre não fumantes, é responsável por quase 60% dos casos em mulheres, em comparação com 45% em homens.

De acordo com a diretora executiva do GBOT, Ana Gelatti, entre as alterações genéticas, a mutação no gene EGFR tem se mostrado especialmente relevante, sendo identificada em até 40% dos pacientes não fumantes com câncer de pulmão. Essa mutação está associada ao adenocarcinoma, subtipo que tende a responder bem a terapias-alvo e tratamentos personalizados, resultando em melhores taxas de sobrevida.

No entanto, o diagnóstico ainda costuma ser tardio. Por não pertencerem ao grupo tradicional de risco, muitas mulheres não são encaminhadas para exames específicos e só descobrem a doença em estágios avançados. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), mais de 60% dos pacientes são diagnosticados quando o câncer já está em fases III ou IV, o que reduz significativamente as chances de uma abordagem bem-sucedida.

O Inca estima que o Brasil deve registrar 14 mil novos casos de câncer de pulmão em mulheres e 18 mil em homens em 2025. A Região Sul apresenta a maior incidência, com 15 casos por 100 mil mulheres e 24 por 100 mil homens. Por isso, o evento do GBOT reforça a importância de ampliar a conscientização sobre a doença, especialmente entre mulheres, e de promover o diagnóstico precoce e o acesso a terapias inovadoras.