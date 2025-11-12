França e Alemanha declaram apoio a plano contra combustíveis fósseis impulsionado por Lula

Em um evento sobre transição energética liderado pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, representantes da Alemanha, da França e da Colômbia declararam apoio explícito à ideia de um mapa do caminho para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis.

Quênia, Dinamarca e Reino Unido também elogiaram, genericamente, as propostas brasileiras para reduzir a exploração de petróleo.

A ideia de um plano para desenhar um caminho de como os países devem reduzir sua dependência dos fósseis é defendida há anos por Marina e ganhou impulso inédito do presidente Lula em seus discursos na COP30.

A ideia, porém, ainda enfrenta resistência para ser tratada dentro das negociações formais da conferência, e é possível que ela seja tratada apenas em agendas paralelas, por meio de alianças ou coalizões.