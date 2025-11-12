Forte estrondo assusta moradores de diversos bairros de Porto Alegre

Durante a tarde desta quarta-feira (12), por volta das 14h30min, um grande estrondo atrapalhou o sossego de moradores de diversos pontos da região central e sul de Porto Alegre e na cidade de Viamão. Nas redes sociais, diversas testemunhas afirmam ter ouvido um forte som que, em alguns casos, chegou a provocar tremor nas estruturas das casas.



Segundo relatos, o barulho foi ouvido em diversos bairros da Capital, como Menino Deus, Cidade Baixa, Nonoai, Cavalhada, Bom Jesus, Petrópolis, Praia de Belas, Cristal, Partenon e Rio Branco.

“Foi bem assustador. Fui visitar minha mãe no bairro Rio Branco e ouvimos o barulho. Tremeu tudo. Assustou bastante nossos cachorros”, destacou o produtor cultural Pietro Stefani.

O caso lembrou outras situações similares que aconteceram em 2013 e 2021, quando tremores na região foram causados por aviões que saíram da Base Aérea de Canoas e acabaram ultrapassando a barreira do som.

Apesar disso, a comunicação social da Base Aérea de Canoas descartou essa possibilidade. Contatada pelo Jornal do Comércio, a Base Aérea afirmou que nenhum avião sequer decolou durante o dia. Apesar da inconveniência, não houve registros ou relatos de ocorrências causadas pelo estrondo.

Matéria em atualização

