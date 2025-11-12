Segunda maior araucária do Rio Grande do Sul está em Gramado Xavier

Surgida há 200 milhões de anos, no período Jurássico, a araucária está presente no Brasil principalmente na Região Sul, e em algumas localidades de São Paulo e Minas Gerais. Dentre estas foi identificada e oficializada em Gramado Xavier, Região Central, a segunda maior espécie no Rio Grande do Sul e a terceira maior do Sul do Brasil. A classificação das maiores se dá pela circunferência, e não pela altura.

As medidas coletadas pelo grupo de pesquisa Árvores Gigantes, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), dão conta de uma circunferência de 6,73 metros, 2,14 m de diâmetro e 42 m de altura. A idade ainda não pode ser definida devido aos estudos estarem em progresso, mas a estimativa é de que tenha mais de 500 anos.

Jorge Farias, professor do Programa de Pós da UFSM e participante do grupo, diz que a pesquisa sobre as árvores é fundamental para a contribuição ambiental. "Elas são importantes nesse momento que a humanidade vive com o aquecimento global. As árvores são as melhores estratégias que temos para enfrentarmos o aquecimento e as mudanças climáticas", ressalta.

Sobre a araucária em Gramado Xavier, o docente ainda diz que ela possui plantas crescendo dentro dela, insetos e uma gama de biodiversidades da natureza, devido ao seu tempo de vida e tamanho.

No passado, essa espécie de araucária foi alvo de desmatamento, por conta da boa qualidade da madeira e o tronco ser bastante cilíndrico. Devido ao extrativismo predatório nos anos 1970 e 1980 e pelo avanço da sociedade, essa espécie quase chegou à extinção. Em 1994, foi estabelecido na legislação a proibição do corte da araucária, sendo permitido apenas em casos de risco de queda.

Farias ainda explica a importância do tema ser debatido para chamar atenção dos problemas do meio ambiente. "O fato da COP30 estar sendo realizada no Brasil, país da maior floresta tropical do planeta, é extremamente relevante. Tem que trazer esses assuntos para a mídia, expor os debates, para conseguirmos proteger as futuras gerações, diminuindo o aquecimento global", finaliza.

A descoberta do vegetal foi feita há décadas pela comunidade da cidade. A partir do chamado da prefeitura de Gramado Xavier, o grupo de pesquisa oficializou e tornou público o dado para a comunidade científica. Entre as partes, será criado um programa de conservação, proteção e atração turística em torno da árvore.

Confira a lista das três maiores araucárias do Brasil, segundo o estudo do grupo:

1ª - São Joaquim/SC - circunferência: 10,21m.

2ª - Canela/RS - circunferência: 8,44m.

3ª - Urupema/SC - circunferência: 7,70m.

Dentre as maiores do Brasil, a araucária de Gramado Xavier está em 9° lugar.