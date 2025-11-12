Porto Alegre,

Publicada em 12 de Novembro de 2025 às 21:07

Segunda maior araucária do Rio Grande do Sul está em Gramado Xavier

Reprodução/Instagram/Gramado Xavier
Marco Charão
As medidas coletadas pelo grupo de pesquisa Árvores Gigantes, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), dão conta de uma circunferência de 6,73 metros, 2,14 m de diâmetro e 42 m de altura. A idade ainda não pode ser definida devido aos estudos estarem em progresso, mas a estimativa é de que tenha mais de 500 anos. 
Jorge Farias, professor do Programa de Pós da UFSM e participante do grupo, diz que a pesquisa sobre as árvores é fundamental para a contribuição ambiental. "Elas são importantes nesse momento que a humanidade vive com o aquecimento global. As árvores são as melhores estratégias que temos para enfrentarmos o aquecimento e as mudanças climáticas", ressalta.
Sobre a araucária em Gramado Xavier, o docente ainda diz que ela possui plantas crescendo dentro dela, insetos e uma gama de biodiversidades da natureza, devido ao seu tempo de vida e tamanho.
No passado, essa espécie de araucária foi alvo de desmatamento, por conta da boa qualidade da madeira e o tronco ser bastante cilíndrico. Devido ao extrativismo predatório nos anos 1970 e 1980 e pelo avanço da sociedade, essa espécie quase chegou à extinção. Em 1994, foi estabelecido na legislação a proibição do corte da araucária, sendo permitido apenas em casos de risco de queda. 
Farias ainda explica a importância do tema ser debatido para chamar atenção dos problemas do meio ambiente. "O fato da COP30 estar sendo realizada no Brasil, país da maior floresta tropical do planeta, é extremamente relevante. Tem que trazer esses assuntos para a mídia, expor os debates, para conseguirmos proteger as futuras gerações, diminuindo o aquecimento global", finaliza.
A descoberta do vegetal foi feita há décadas pela comunidade da cidade. A partir do chamado da prefeitura de Gramado Xavier, o grupo de pesquisa oficializou e tornou público o dado para a comunidade científica. Entre as partes, será criado um programa de conservação, proteção e atração turística em torno da árvore.
Confira a lista das três maiores araucárias do Brasil, segundo o estudo do grupo:
1ª - São Joaquim/SC - circunferência: 10,21m.
2ª - Canela/RS - circunferência: 8,44m.
3ª - Urupema/SC - circunferência: 7,70m.
Dentre as maiores do Brasil, a araucária de Gramado Xavier está em 9° lugar.

