Hospital de Clínicas promove 5ª Caminhada dos Transplantados

Um dos principais centros transplantadores do Estado, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) reuniu mais de 500 pessoas neste domingo (9) para celebrar a vida e sensibilizar sobre a importância da doação de órgãos. O Parque Farroupilha (Redenção), na Capital, foi o ponto de encontro para a 5ª Caminhada dos Transplantados, reunindo pacientes, familiares, profissionais de saúde e apoiadores da causa, que realizaram um percurso de 1,5 quilômetro.

Os participantes, conforme nota do HCPA, também puderam aferir a pressão arterial e medir a glicose. Após o aquecimento, eles partiram para o trajeto num dia lindo de sol. Segurando a faixa à frente do grupo estava Sofia Baliski, 56 anos, que veio de Curitiba (PA) para fazer o transplante de pulmão no Clínicas. Ela sofria de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e recebeu a tão aguardada ligação no dia 5 de julho. “O transplante significa tudo, é outra vida. Antes eu caminhava 200 metros e tinha que parar. Hoje eu ando 1 quilômetro e não canso”, conta.



A poucos dias de realizar um transplante de medula óssea, a paciente Clarice Thomaz foi representada por amigos e familiares na caminhada, como a sobrinha Silvana Forcellini. “Decidi participar da caminhada para apoiá-la neste momento, que vai ser decisivo, e mostrar para ela todo o nosso amor e o nosso agradecimento à comunidade do Clínicas”, disse.



O diretor-presidente do HCPA, Brasil Silva Neto, reforçou o quanto a caminhada é um momento especial para o hospital e para falar sobre solidariedade e amor. “Estamos aqui para celebrar a vida e ressaltar a importância da doação de órgãos”, frisou. A iniciativa também contou com a participação do chefe do Serviço de Transplantes de Órgãos Sólidos, Roberto Ceratti Manfro, que ressaltou: “nós caminhamos porque as doações são importantes e precisamos muito delas para que possamos ter mais e melhores transplantes. Eles salvam e melhoram a vida de muitas pessoas”. Em 2025, o Clínicas já realizou 446 transplantes até o momento.