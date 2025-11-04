Após a Campanha de Multivacinação, alerta para a dengue e o sarampo é acionado

Chegou ao fim no último final de semana, a Campanha de Multivacinação, que buscava atualizar a caderneta vacinal de crianças e adolescentes até 15 anos no Brasil. Em todo o território brasileiro, foram distribuídas mais de 6,8 milhões de doses. No Rio Grande do Sul, aproximadamente, 1,8 milhão de pessoas estão incluídas nesse perfil.

Na capital gaúcha foram aplicadas 42.119 doses no público desta faixa etária. O maior número de aplicações foi de doses de rotina, como Dengue, Influenza e Covid-19. Além do público alvo, outras 25.662 doses foram aplicadas em pessoas de outras faixas etárias. O total de aplicações de bebês a pessoas idosas somou 67.781 durante a campanha.

LEIA TAMBÉM: RS registra maior número de casos de chikungunya na série histórica

Renata Capponi, chefe da equipe de imunização em Porto Alegre, diz que o balanço é positivo e ressalta a importância da vacinação contra a dengue com a chegada do calor. "Com a chegada do verão, se acende o alerta para os cuidados com a dengue, já que nesta época do ano é o período em que ocorrem mais casos. Durante a campanha, fizemos um levantamento dos faltosos da segunda dose e chamamos essas pessoas para reforçar a vacinação", explica Renata.

Outro alerta feito é em relação ao sarampo, devido ao aumento de casos em outros países das Américas, como o Canadá, México e Estados Unidos. Na América do Sul, houve um surto na Bolívia, Paraguai, Peru e Argentina. No Brasil, houve registros no Maranhão, Tocantins e Mato Grosso.

Após a Campanha de Multivacinação, o atendimento nas Unidades Básicas de Saúde volta ao horário normal, das 8h às 17h, com alguns postos atuando em horários estendidos, até as 19h ou 22h, de segunda a sexta-feira.