Inicia reforma de escola estadual fechada desde 2020 no Centro Histórico

Fechado desde 2020, o prédio onde funcionava a Escola Estadual de Ensino Fundamental Rio Grande do Sul começou a receber obras. Foi iniciada a reforma para a reabertura do espaço, localizado no Centro da Capital, que deve focar no atendimento de Educação Infantil.

Segundo a prefeitura de Porto Alegre, a ação integra o projeto Infância em Construção, que reúne sete organizações privadas sem fins lucrativos para ampliar, reformar e construir escolas municipais de Educação Infantil, buscando ampliar a oferta de vagas.

LEIA TAMBÉM: Câmara de Porto Alegre aprova destinação de resíduos da construção para obras públicas

A reforma da escola é viabilizada pelo Instituto Cultural Floresta (ICF), por meio de um aporte do Fundo Luz Alliance, iniciativa da modelo e filantropa Gisele Bündchen, em parceria com a BrazilFoundation.



“Porto Alegre está fazendo história ao transformar espaços que estavam fechados em lugares de acolhimento e desenvolvimento para as nossas crianças. Este é um passo concreto na construção de uma cidade que cuida da infância e prepara o futuro com responsabilidade e afeto”, afirma o secretário municipal de Educação, Leonardo Pascoal.



Com a reabertura, a escola passará a oferecer em torno de 200 novas vagas em tempo integral para crianças de 0 a 5 anos. A doação recebida pelo ICF também permitirá a reforma das escolas Leopolda Barnewitz, no bairro Cidade Baixa, e Miguel Velásquez, no bairro Sarandi.