Loja Unificada TRI + TEU reabre nesta segunda-feira no Centro Histórico de Porto Alegre

Será reaberta nesta segunda-feira (27) a Loja Unificada TRI + TEU, em seu endereço tradicional, no Largo Visconde do Cairu, 10, no Centro Histórico de Porto Alegre. A ação é realizada pela prefeitura da Capital, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMMU) e da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, sem fechar ao meio-dia.

O espaço, referência em serviços de bilhetagem eletrônica na Região Metropolitana, retoma o atendimento ao público após passar por um amplo processo de recuperação. Afetada pela enchente de 2024, a loja foi revitalizada, recebendo melhorias estruturais e de acessibilidade.

Durante o período de fechamento, os atendimentos foram mantidos em unidades provisórias - a loja do TEU, no Pop Center, e a do TRI, na avenida João Pessoa. Com a reabertura da loja unificada, esses pontos temporários serão desativados, concentrando novamente todos os serviços em um único local.

O secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, ressalta que a reabertura é mais um passo importante na qualificação da infraestrutura de mobilidade. “A retomada da loja TRI + TEU representa o compromisso da prefeitura com a melhoria contínua dos serviços oferecidos à população. É um espaço fundamental para o atendimento dos usuários do transporte público”, afirma o secretário.

“Essa reabertura simboliza mais do que a retomada de um espaço físico. É a reconstrução de um serviço essencial para a mobilidade da população”, destaca Leonel Bortoncello, presidente do Conselho Deliberativo do TEU.