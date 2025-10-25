Caminhada do Senge-RS e Unimed reúne cerca de 200 pessoas na Redenção

O Parque da Redenção, em Porto Alegre, foi o cenário neste sábado, 25 de outubro, da 1ª Caminhada Senge-RS – Unimed, uma iniciativa do Sindicato dos Engenheiros no Rio Grande do Sul (Senge-RS) em parceria com a Unimed Porto Alegre. O evento, que começou às 10h, teve como propósito promover a saúde, fortalecer a consciência ambiental e estimular a convivência entre engenheiros, familiares e a comunidade em geral em um ambiente de contato com a natureza.

As inscrições foram gratuitas e abertas ao público, e o evento contou com a presença de cerca de 200 participantes, conforme destacou o diretor do Senge-RS, Dulphe Pinheiro Machado Neto. Segundo ele, a caminhada é uma continuidade das ações que o sindicato realiza há décadas com foco no bem-estar e na qualidade de vida de seus associados. “A grande motivação do Senge-RS para essa caminhada foi a parceria de 30 anos com a Unimed, uma parceria em que o associado sempre foi a nossa maior preocupação. Ao longo desse tempo, promovemos várias palestras e atividades para incentivar bons hábitos, e este é mais um evento nesse sentido”, afirmou.

Durante o percurso, os participantes puderam contar com o acompanhamento de profissionais de saúde física, que ofereceram orientações e conversas sobre a importância da prática regular de exercícios ao ar livre. “Além de estimular hábitos saudáveis, a caminhada proporciona um momento de amizade, integração e valorização da beleza da Redenção, envolvendo engenheiros, suas famílias e toda a sociedade”, ressaltou Dulphe.

O dirigente destacou ainda o aspecto ambiental da iniciativa, lembrando que muitos engenheiros associados ao Senge-RS participam de movimentos em prol do meio ambiente. “Estar na Redenção, próximo à Feira Ecológica, da José Bonifácio, também reforça esse vínculo com a sustentabilidade. Muitos participantes aproveitam para apoiar os produtores locais e fortalecer essa conexão com o consumo consciente”, observou.

O evento também buscou incentivar a desconexão das telas e o convívio social em espaços públicos. “O mais importante é que as pessoas saiam de casa, estejam nos parques e aproveitem a harmonia desse tipo de atividade. Exercícios e contato com a natureza nos levam a uma vida mais saudável e equilibrada”, completou o diretor.

Ao final, Dulphe Neto reforçou o convite para que novas edições da caminhada sejam prestigiadas. “Foi uma grande satisfação ver o engajamento do público. Este tipo de ação faz parte da história do Senge-RS, que sempre busca promover o bem-estar de seus associados e da comunidade. Com certeza, teremos outras caminhadas como esta”, concluiu.