DMLU intensifica limpeza no Belém Novo para combater focos crônicos de lixo

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) realiza neste domingo, 26, um mutirão de limpeza na Estrada da Ponta Grossa, no bairro Belém Novo, zona Extremo-Sul de Porto Alegre. A iniciativa tem como objetivo eliminar focos crônicos de lixo em uma das áreas mais afetadas pelo descarte irregular de resíduos na Capital.

A operação contará com a participação de 12 garis e dois fiscais, apoiados por seis caminhões e uma retroescavadeira. O trabalho inclui a retirada de materiais diversos, como entulhos, restos de poda e resíduos domiciliares deixados de forma inadequada nas margens da via. O DMLU estima que, em ações semelhantes, sejam recolhidas cerca de 20 toneladas de lixo.

Segundo o diretor-geral do DMLU, Carlos Alberto Hundertmarker, as ações de limpeza realizadas aos domingos fazem parte de um cronograma rigoroso de combate a pontos críticos de acúmulo de resíduos. “A situação na Estrada da Ponta Grossa é alarmante. O aumento significativo do descarte irregular exige uma atuação ainda mais intensa das nossas equipes. É fundamental que a população colabore, compreendendo que a preservação do espaço público depende do comprometimento de todos”, destacou Hundertmarker.

As equipes do DMLU realizam limpezas na região pelo menos duas vezes por semana, mas o descarte irregular persiste. A autarquia reforça que o combate ao problema depende do engajamento da comunidade e lembra que o depósito inadequado de resíduos em vias públicas é passível de autuação. O DMLU é vinculado à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb). Denúncias e solicitações de coleta em pontos de descarte irregular podem ser feitas pelo sistema 156.