Sócio da boate Kiss condenado no RS poderá sair da prisão para trabalhar

O sócio da Boate Kiss, de Santa Maria, Elissandro Spohr, recebeu autorização para sair da Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan) para trabalhar. Em setembro deste ano, ele teve sua pena alterada para o regime semiaberto.
“O 2º Juizado da 2ª VEC informou que, em 20 de outubro, com a concordância do Ministério Público, foi homologado o trabalho externo ao apenado. Também foi deferida a saída temporária dele, com a concordância do MP”, informa o Tribunal de Justiça por meio de nota.
As condições do monitoramento eletrônico em saída temporária são as mesmas aplicadas a todos os apenados de regime intermediário vinculados à VEC/POA: o apenado deverá permanecer entre 20h e 6h no interior do imóvel indicado à administração da casa prisional.
“Poderá afastar-se nos demais horários em raio não superior a 1km da sua residência; e terá o prazo de 4h para deslocar-se da casa prisional até o local em que permanecerá durante o gozo da saída temporária”, explica o TJ.
Relembre o caso:
O incêndio da boate Kiss ocorreu em 27 de janeiro de 2013, quando um artefato pirotécnico usado pela banda atingiu o teto do local revestido de espuma. As chamas provocaram a liberação de gases tóxicos, que causaram asfixia na maioria das 242 vítimas.