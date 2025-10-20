Intoxicação por metanol: Brasil chega a 9 mortes; casos confirmados sobem para 47

O Brasil chegou a nove mortes confirmadas por intoxicação por metanol, segundo boletim divulgado pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (20). Os casos confirmados subiram para 47. No relatório anterior, divulgado na sexta-feira (17), eram oito óbitos e 46 casos confirmados

De acordo com o boletim mais recente, o aumento de mortes confirmadas se deve a um óbito registrado no Paraná. A Secretaria de Saúde do Estado informou que a vítima foi um homem de 55 anos, morador de Foz do Iguaçu (PR).

Ele procurou uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na última terça-feira (14), com fortes dores abdominais e relatou ter ingerido bebida alcoólica no dia anterior. Exames laboratoriais confirmaram a presença de metanol no organismo.

As outras mortes confirmadas até momento foram em São Paulo, com seis registros, e em Pernambuco, onde duas pessoas morreram. Há sete mortes suspeitas em investigação.

Os 47 casos confirmados de intoxicação pela substância ocorreram em quatro Estados: São Paulo, com 38 casos confirmados, Paraná (5), Pernambuco (3) e Rio Grande do Sul (1).

O boletim do ministério aponta que ainda existem 57 suspeitas de intoxicação em investigação no País. Outras 578 notificações foram descartadas.

Em relação aos casos em investigação, são analisados 26 em Pernambuco, 19 em São Paulo, três no Piauí, dois no Rio de Janeiro, dois no Paraná, casos isolados no Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Minas Gerais e Tocantins.