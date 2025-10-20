Segunda-feira será de tempo firme e temperaturas amenas no RS

A segunda-feira começa com temperaturas baixas no Estado. Conforme informações da MetSul Meteorologia, a semana começa com avanço de ar seco e frio pelo Rio Grande do Sul, que deve registrar mínimas de 2ºC. Após o amanhecer gelado, a tarde terá temperaturas amenas e presença de sol na maior parte das regiões, com os termômetros marcando em torno de 23ºC.

Na Capital, a segunda-feira será de sol e poucas nuvens. A manhã será de temperaturas mais baixas, na casa dos 12ºC, chegando a 22ºC ao longo do dia. Na terça-feira, o clima deve seguir a mesma tendência, mas com temperaturas mais altas à tarde, chegando a 26ºC.

Confira a previsão do tempo para Porto Alegre nesta semana:

Terça-feira: mínima 12ºC, máxima 26ºC

Quarta-feira: mínima 13ºC, máxima 28ºC

Quinta-feira: mínima 16ºC, máxima 29ºC

Sexta-feira: mínima 17ºC, máxima 32ºC

Sábado: mínima 18ºC, máxima 27ºC