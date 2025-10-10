Porto Alegre reforça combate a doenças sexualmente transmissíveis com nova unidade

Em parceria com a Secretaria de Saúde, o município de Porto Alegre assume os atendimentos no Ambulatório de Dermatologia Sanitária, localizado na avenida João Pessoa, 1327. Com a Capital gerindo o espaço, serão ampliados os cuidados voltados para as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), como o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e hepatites virais, além da tuberculose.

A formalidade ocorre nesta segunda-feira (13), mas o Executivo assumiu os atendimentos desde a segunda-feira (6). O espaço conta com serviço de testagem rápida para as IST e profilaxias pré e pós HIV, que seriam um conjunto de estratégias para prevenir a infecção pelo vírus.

O Centro Regionalizado de Atenção Integral às ISTs e à Tuberculose, como passa a ser chamado o local a partir de agora, é uma das ações para conter os avanços da mortalidade pelas infecções sexualmente transmissíveis. De acordo com Daila Raenck, coordenadora de Atenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde da Capital, os índices de mortalidade, apesar de estarem estabilizados, estão sendo observados. "Porto Alegre vem ocupando há muito tempo um indicador do maior coeficiente de mortalidade comparado ao cenário nacional".

Como forma de prevenção para diminuir os casos, Daila ressalta que o município possui a testagem rápida para IST e triagem em todas as unidades de saúde. A educação para os profissionais identificarem pessoas e iniciar o tratamento também é uma das iniciativas. Periodicamente ocorrem ações de equipes que se deslocam para identificar pessoas com alguma doença e que não tenham acesso ao serviço de saúde. "Quando a gente amplia a rede de cuidados e ofertamos mais de uma porta de entrada, agimos na complexidade que é identificar, tratar e incluir o usuário o quanto antes".

O Centro conta com atendimento de segunda a sexta, das 8h às 17h. Chegando na recepção o usuário procura o atendimento que deseja, podendo realizar o teste rápido. Em exposições sexuais, a pessoa tem até 72 horas para buscar um serviço de saúde e iniciar a profilaxia, que dura até 28 dias. Entrando no serviço, ela vai receber o acolhimento e será identificada a sua demanda.

Com esse novo Centro especializado, ele se junta aos outros Serviços de Atendimento Especializado (SAE) e Centros de Referência em Tuberculose (CRTB) da Capital, entre eles: