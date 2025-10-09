Secretaria da Saúde do RS cria página para atualizar informações sobre contaminação por metanol

A partir desta quinta-feira (9), a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul (SES/RS), dispõe de uma página no site com informações atualizadas recorrentemente sobre o metanol, com atualizações de casos, notificações, orientações técnicas e recomendações.

ACESSE O SITE: https://saude.rs.gov.br/metanol

Na aba de casos, é possível ver quantos estão confirmados, até o momento desta matéria há uma pessoa em Porto Alegre, que consumiu bebida alcoólica em São Paulo. O número de casos que estão sendo investigados (até a tarde desta quinta são pessoas em: Bento Gonçalves, Torres, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Viamão, Porto Alegre - mas residente de Roraima). Além de casos que estão descartados.

Informações técnicas dos termos que utilizam também constam no site, como a definição de caso suspeito por metanol, que considera pacientes com histórico de ingestão de bebidas alcoólicas que apresentem, entre seis e 72h após o consumo, persistência ou piora de um ou mais sintomas:

Sintomas compatíveis com embriaguez acompanhados de desconforto gástrico ou quadro de gastrite;

acompanhados de desconforto gástrico ou quadro de gastrite; Manifestações visuais, como visão turva, borrada, escotomas (pontos cegos) ou redução da acuidade visual.

LEIA TAMBÉM: Porto Alegre recebe 60 ampolas de etanol farmacêutico para tratamento de intoxicações por metanol

Na aba de recomendações para pacientes é reforçado que os sintomas podem surgir entre 12 e 24h após a ingestão da bebida, entre eles: dor abdominal, visão alterada, confusão mental e náusea, apesar de serem sintomas de uma ressaca comum, é fundamental a procura imediata de um atendimento médico em uma unidade de emergência.

Como identificar se a bebida é genuína

Tampa e lacre: evite produtos com lacre rompido, amassado ou sem selo de controle (IPI);

Líquido: desconfie de bebidas com cor estranha, resíduos ou nível de enchimento irregular;

Rótulo: atenção a erros de grafia, impressão de baixa qualidade, desalinhamento ou ausência de informações em português;

Preço: se estiver muito abaixo do valor praticado no mercado, desconfie;

Local de compra: prefira estabelecimentos regulares e exija sempre a nota fiscal.

Por o metanol ser um solvente altamente tóxico, podendo gerar intoxicação grave, com risco de cegueira irreversível e até óbito, é essencial a procura de um atendimento médico quando forem notado os sintomas.