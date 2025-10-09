Rio Grande do Sul registra setembro mais seguro da história com queda nos crimes

Segundo dados do Observatório Estadual da Segurança Pública (Oesp), o mês de setembro no Rio Grande do Sul contabilizou os menores índices de crimes violentos letais e intencionais (CVLI) da série, que começou a ser medida em 2010. Foram 86 mortes, que representam uma queda de 50% nos delitos em relação a setembro de 2024, que havia terminado com 173 registros.

Devido aos avanços da segurança pública, o Estado apresentou o menor número de roubos de veículo da história. Em setembro deste ano foram 104 roubos, contra os 194 no mesmo período de 2024, uma diminuição de 46%. Os homicídios dolosos totalizaram 72 casos, isto é, uma queda de 50% em comparação a setembro do ano passado, quando foram registrados 145 óbitos.

Além disso, as ocorrências a estabelecimentos comerciais sofreram redução de 24% no ano corrente. Foram 279 casos contra 365 em 2024.

Em relação a setembro de 2024, os feminicídios diminuíram de sete para três casos. Já as ocorrências em transportes coletivos despencaram 60% (de 20 para oito), enquanto os roubos a pedestre passaram de 1.339 para 1.007 (-25%). Vale destacar que no campo, os abigeatos recuaram 14%, passando de 255 para 219 delitos.

Os latrocínios subiram de um para cinco casos e as ocorrências bancárias aumentaram de uma para quatro. Entretanto, ambos os crimes estão em baixa no acumulado do ano. De janeiro a setembro, latrocínios e ocorrências bancárias diminuíram 11% (de 27 para 24) e 41% (de 22 para 13), respectivamente, no comparativo com o mesmo período de 2024.

"Neste mês de setembro, pela primeira vez desde 2010, o Rio Grande do Sul conseguiu alcançar o índice ONU em todo o Estado, ou seja, abaixo de 10 homicídios por ano a cada 100 mil habitantes. Então, agora é dar continuidade e buscar novas estratégias para seguir reduzindo a criminalidade", afirmou o titular da Secretaria da Segurança Pública (SSP), Sandro Caron.