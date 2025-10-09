Brasil recebe primeira remessa do antídoto para intoxicação por metanol

O Brasil recebeu nesta quinta-feira (9) um lote com 2,5 mil ampolas de fomepizol, principal antídoto para o tratamento de intoxicações por metanol. O medicamento, que não estava disponível no país, foi adquirido pelo Ministério da Saúde em meio ao aumento de casos e mortes.
De acordo com a pasta, 1,5 mil ampolas serão distribuídas imediatamente. São Paulo, que concentra o maior número de casos, receberá 288 unidades do medicamento. Outros estados receberão as ampolas a partir desta sexta (10), e 1,1 mil unidades ficarão guardadas em estoque.
A carga foi entregue no Centro de Distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos, na Grande São Paulo. A compra foi realizada pelo governo federal por meio do Fundo Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).
Estiveram presentes na recepção do lote a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Mariangela Simão, o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Leandro Safatle, e a coordenadora de Inovação, Acesso a Medicamentos e Tecnologias para a Saúde da Opas, Ileana Freitas.
Como será a distribuição do fomepizol por Estado?
- Pernambuco (68 ampolas)
- Paraná (84)
- Rio de Janeiro (120)
- Rio Grande do Sul (80)
- Mato Grosso do Sul (20)
- Piauí (24)
- Espírito Santo (28)
- Goiás (52)
- Acre (16)
- Paraíba (28)
- Rondônia (16)
- Ceará (64)
- Minas Gerais (152)
- Bahia (104)
- Distrito Federal (20)
- Mato Grosso (28)
- Alagoas (24)
- Amapá (16)
- Amazonas (32)
- Maranhão (48)
- Rio Grande do Norte (24)
- Roraima (16)
- Santa Catarina (56)
- Sergipe (16)
- Tocantins (16)
Folhapress