Brasil recebe primeira remessa do antídoto para intoxicação por metanol

O Brasil recebeu nesta quinta-feira (9) um lote com 2,5 mil ampolas de fomepizol, principal antídoto para o tratamento de intoxicações por metanol. O medicamento, que não estava disponível no país, foi adquirido pelo Ministério da Saúde em meio ao aumento de casos e mortes.

De acordo com a pasta, 1,5 mil ampolas serão distribuídas imediatamente. São Paulo, que concentra o maior número de casos, receberá 288 unidades do medicamento. Outros estados receberão as ampolas a partir desta sexta (10), e 1,1 mil unidades ficarão guardadas em estoque.

A carga foi entregue no Centro de Distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos, na Grande São Paulo. A compra foi realizada pelo governo federal por meio do Fundo Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

Estiveram presentes na recepção do lote a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Mariangela Simão, o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Leandro Safatle, e a coordenadora de Inovação, Acesso a Medicamentos e Tecnologias para a Saúde da Opas, Ileana Freitas.

Como será a distribuição do fomepizol por Estado?