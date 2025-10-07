Governo do Estado descarta caso de intoxicação por metanol e alinha ações

O governo do Estado anunciou, nesta terça-feira (7), que o paciente de 38 anos atendido no Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre não ingeriu metanol. O caso havia sido notificado no sábado (4/10) e foi analisado pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP).

O anúncio foi realizado durante reunião no Comitê Intersecretarial que acompanha as ações de monitoramento e investigação de possíveis casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas. O grupo, criado na semana passada pelo governador Eduardo Leite, é composto por representantes das secretarias da Saúde (SES), da Segurança Pública (SSP) e da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi).

O objetivo do comitê é garantir agilidade e efetividade na resposta a casos suspeitos, por meio da articulação entre diferentes áreas do governo estadual. Durante o encontro, foram discutidas estratégias conjuntas para investigação, apreensão de produtos e orientação aos serviços de saúde e municípios.

Como resultado da reunião, foi alinhado o conteúdo de uma nota informativa conjunta com diretrizes estaduais sobre o tema. O documento, que será publicado pela SES nesta quarta-feira (8), detalhará as responsabilidades e competências de cada área envolvida, além de estabelecer os fluxos de atuação diante de casos suspeitos. Também serão definidos os procedimentos para coleta de amostras, busca e apreensão de bebidas suspeitas, além de encaminhamentos laboratoriais.

A SES reforça que o trabalho integrado entre saúde, segurança e agricultura é essencial para proteger a população e prevenir novos casos de intoxicação. A nota informativa será divulgada aos municípios e profissionais da saúde assim que for publicada no site da secretaria.

A secretaria está realizando ainda um levantamento com a rede hospitalar sobre os estoques de etanol farmacêutico, utilizado no tratamento de intoxicações por metanol. O Estado também aguarda o envio de um antídoto específico, que está sendo adquirido pelo Ministério da Saúde com fornecedores internacionais.

O Centro de Informação Toxicológica (CIT) será o ponto focal da SES para recebimento de notificações de casos suspeitos, feitas pelos serviços de saúde. O atendimento funciona pelo telefone 0800-7213000, com plantão 24 horas, todos os dias da semana. Profissionais de saúde podem obter apoio no diagnóstico e orientações sobre o tratamento por meio do serviço.