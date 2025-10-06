Com 42,8%, CNU 2025 tem percentual de abstenção menor do que em 2024

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulgou, na noite do último domingo (5), que o percentual de abstenção da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) ficou em 42,8%.
O estado que registrou maior índice de abstenção foi o Amazonas, com 51,2% de ausência. O Distrito Federal foi a unidade da federação com menor percentual de abstenção - 30,8%.
No total, 761.545 se inscreveram, o que significa que mais de 435 mil candidatos compareceram à prova objetiva do certame. "O CPNU é muito mais do que um concurso. Ele já virou um projeto inovador que saiu do papel no atual mandato do presidente Lula", disse a ministra da Gestão, Esther Dweck, em coletiva de imprensa na noite de domingo.
"Ele é, de fato, uma política pública que está construindo o serviço público com a cara do Brasil. E ele já aumentou a diversidade no serviço público", completou Esther.
Na primeira edição do CNU, o índice de abstenção ficou acima dos 50%. Mais cedo, a ministra já havia informado que a expectativa era de queda nas abstenções na comparação com o CNU de 2024. Os dados são preliminares e o Ministério da Gestão divulgará nesta segunda-feira (6) os dados consolidados.
Próximos passos
O gabarito preliminar das provas objetivas da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2), aplicado neste domingo (5), foi disponibilizado às 10h desta segunda-feira. Os candidatos poderão conferir os gabaritos preliminares no site oficial da Fundação Getúlio Vargas (FGV), na Página de Acompanhamento.
O participante deve fazer o login com a conta do portal Gov.br. Os cadernos de provas dos nove blocos temáticos também estão sendo publicados nesta segunda-feira.
Os candidatos terão até quarta-feira (8) para entrar com eventuais recursos contra as questões ou gabaritos, na Página de Acompanhamento do certame.
O cronograma oficial prevê a divulgação das notas finais das provas objetivas e a convocação para a segunda fase do CNU 2025 no dia 12 de novembro.
Nesta mesma data, haverá a convocação para avaliação de títulos e para os procedimentos de verificação da condição declarada no ato de inscrição (cotas raciais) e de caracterização da deficiência (PCD).
A prova discursiva será aplicada em 7 de dezembro. Conforme o calendário, o resultado preliminar da discursiva sairá em 23 de janeiro.
O cronograma do concurso se encerra em 16 de março de 2026, com o início das convocações dos aprovados para nomeação e, quando for o caso, para realizar o curso de formação.
CNU 2025
A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado ofereceu 3.652 vagas em 32 órgãos federais. Do total de vagas ofertadas, há 3.144 para o nível superior e 508 para o nível intermediário.
Serão 2.480 vagas imediatas e 1.172 vagas para preenchimento no curto prazo após a homologação dos resultados, prevê o MGI.