Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

• Agro gaúcho avança para agregar valor à produção.
• Edegar Pretto prevê nova renegociação da dívida com a União em 2027.
• 1ª Oktoberfest de Porto Alegre leva multidão ao Centro Histórico.
Porto Alegre,
Não é necessário ser assinante
Se você encontrou algum erro nesta notícia, por favor preencha o formulário abaixo e clique em enviar. Este formulário destina-se somente à comunicação de erros.
Ao utilizar nossos serviços, você aceita a política de monitoramento de cookies. Para mais informações, consulte nossa Política de privacidade.
Publicada em 06 de Outubro de 2025 às 06:29