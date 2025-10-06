Frente fria traz chuva e temporais ao Rio Grande do Sul no início da semana

A passagem de uma frente fria faz com que a madrugada e o início da manhã desta segunda-feira (6) sejam os momentos do dia com maior chance de chuva forte com temporais por todas as áreas do Rio Grande do Sul. Entre o final da manhã e início da tarde, a frente fria começa a se posicionar mais na altura de Santa Catarina, o que permite entrada de ar seco no Sul e na Campanha, onde começa a ter mais aberturas de sol. Nas outras regiões, ainda haverá chance de chuva, porém com menor probabilidade de temporais. A previsão é da MetSul Meteorologia.

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, pode chover forte entre a madrugada e o início da manhã desta segunda-feira. Ao longo do dia, o tempo seguirá instável com nuvens carregadas mantendo a condição para chuva. Porém, a parte mais instável da frente fria já terá passado, diminuindo a chance de temporais e chuva volumosa ao longo da tarde.

Na terça-feira (7), o tempo seco volta a predominar com o afastamento da frente fria, com previsão de um dia de sol entre algumas nuvens e temperaturas de primavera, com frio de manhã cedo.

Rio Grande do Sul

Mínima: 9°C

Máxima: 23°C

Porto Alegre

Máxima: 23°C

Mínima: 13°C