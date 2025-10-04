RS tem alerta de temporal em várias regiões a partir de domingo

O deslocamento de uma frente fria sobre o Rio Grande do Sul provoca temporais em várias regiões a partir da tarde deste domingo (5). A Defesa Civil estadual emitiu alerta para o risco de chuva forte, acompanhada de granizo, rajadas de vento entre 70 km/h e 90 km/h, com potencial para ultrapassar os 100 km/h e descargas elétricas.

Os temporais devem começar pelas regiões Oeste, Campanha e Sul, se deslocando para o Centro, Noroeste e Missões no decorrer da noite de domingo. Segundo a Defesa Civil, os acumulados de chuva devem variar entre 30 mm e 80 mm por dia. Na região Sul, algumas tempestades podem também ocorrer na manhã de domingo, com potencial de rajadas de vento de até 90 km/h.

A Defesa Civil de Porto Alegre também emitiu alerta para um período de chuvas intensas e tempestades que devem atingir a capital gaúcha entre o domingo e a manhã de segunda-feira (6). De acordo com a previsão, os temporais devem ocorrer principalmente entre 15h e 22h de domingo, com acúmulo de chuva em torno de 40 mm, rajadas de vento acima de 80 km/h, descargas elétricas e queda de granizo. A Defesa Civil da Capital não descarta a possibilidade de alagamentos pontuais em função da intensidade da chuva. A prefeitura da Capital mobilizou equipes para atuar em caso de necessidade.

Recomendações da Comissão Permanente de Atuação em Emergências (Copae) e a Defesa Civil de Porto Alegre:

• Evitar sair de casa durante o período de instabilidade;

• Manter distância de áreas alagadas, arroios e rios;

• Procurar abrigo seguro caso residam em áreas de encosta com risco de deslizamento;

• Acompanhar atualizações nos canais oficiais da Prefeitura.

Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.