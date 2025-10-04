Morre Sérgio Amado, ícone da publicidade no Brasil

Morreu na manhã deste sábado (4), aos 77 anos, o publicitário baiano Sérgio Amado, que por duas décadas comandou o grupo Ogilvy no Brasil. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A causa da morte não foi informada.

Nascido em Salvador, Amado era jornalista e se tornou um dos principais nomes da publicidade brasileira. Atuou por 23 anos no grupo WPP, incluindo duas décadas como presidente do Ogilvy.

Começou sua carreira como jornalista, em Salvador, e passou a atuar como redator na agência Vox Propaganda em 1972. Passou à filial baiana da Standard Ogilvy & Mather, e fundou a agência Divisão Associados, embrião da DS 2000.

Em São Paulo, exerceu a profissão a partir dos anos 1990. Foi presidente da seção paulista da Associação Brasileira das Agências de Publicidade (Abap) entre 1999 e 2001, e da seção nacional da entidade entre 2001 e 2003.

A morte do publicitário foi lamentada pela Abap, pela Ogilvy e por amigos como o publicitário Nizan Guanaes, que postou uma mensagem nas redes sociais.

"Sérgio Amado, meu amigo, se foi. Você foi o primeiro publicitário que eu conheci. Meu pai tinha um hospital e você cuidava da conta dele. Isso criou uma relação de amor entre nós. Veio para São Paulo e fez uma carreira brilhante, tornando-se um dos maiores líderes da indústria. Carismático, cheio de energia."

Sérgio Amado deixa esposa e quatro filhos.