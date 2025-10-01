Campanha de multivacinação terá nove unidades de saúde abertas no sábado

Nove postos de saúde estarão abertos no sábado (4), das 9h às 18h, no início da campanha de multivacinação para menores de 15 anos em Porto Alegre. Também haverá ação da prefeitura na unidade do Loteamento Santa Terezinha na avenida Voluntários da Pátria, esquina com a rua Maguari, das 9h às 17h, onde serão disponibilizadas atividades infantis com brinquedos infláveis. A abertura oficial da campanha ocorrerá neste posto avançado, às 11h.
A intenção é atualizar a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes. De segunda a sexta-feira, todas as unidades de saúde participarão da campanha no horário de funcionamento de cada local, até o dia 31 de outubro. O Dia D será no sábado (18), das 9h às 18h. Além do Dia D, alguns postos de saúde abrirão aos sábados, sendo divulgados ao longo da semana.
Serão oferecidas todas as vacinas que fazem parte do calendário de rotina definido pelo Programa Nacional de Imunizações, de acordo com a faixa etária. Também estarão disponíveis doses de vacinas oferecidas em campanhas de vacinação, como a vacina da gripe.
Unidades de saúde abertas no sábado (4)
Clínica da Família Moab Caldas (avenida Moab Caldas, 400, bairro Santa Tereza)
Clínica da Família Modelo (avenida Jerônimo de Ornelas, 55, bairro Santana)
Clínica da Família Tristeza (avenida Wenceslau Escobar, 2442, bairro Tristeza)
Unidade de Saúde Assis Brasil (avenida Assis Brasil, 6615, bairro Sarandi)
Unidade de Saúde Chácara da Fumaça (rua Martim Félix Berta, 2432, bairro Mário Quintana)
Unidade de Saúde Ilha da Pintada (avenida Presidente Vargas, 370, salão paroquial)
Unidade de Saúde Restinga (rua Abolição, 850, bairro Restinga)
Unidade de Saúde São Carlos (avenida Bento Gonçalves, 6670, bairro Partenon)
Unidade de Saúde Vila Fátima (rua Arnaldo Antônio Portaluppi, 227, bairro Bom Jesus)
Vacinas
Rotina para crianças
BCG
Hepatite B
Pentavalente
Pólio inativada
Rotavírus
Pneumocócica 10 – valente
Meningocócica C
Febre amarela
Tríplice Viral
DTP
Hepatite A
Varicela
Rotina para adolescentes
Hepatite B
Febre amarela
Tríplice Viral
Difteria e tétano adulto
Meningocócica ACWY
HPV quadrivalente
dTpa (tríplice bacteriana acelular adulto)
Dengue
De 10 a 14 anos