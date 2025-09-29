Virada do mês é marcada por chuvas e temporais isolados no Rio Grande do Sul

De acordo com a MetSul Meteorologia, a virada de mês trará uma sequência de episódios de instabilidade no Sul do Brasil, com altos volumes de chuva em parte da região e ainda a possibilidade de temporais isolados. Nos próximos sete a dez dias, em vários pontos a chuva deve ficar perto e acima de 100mm no período, com marcas em algumas localidades até de 150 a 200 mm.

A MetSul meteorologia adverte para uma terça-feira (30) de chuva e risco de temporais no Rio Grande do Sul. Modelos indicam que desde a madrugada áreas de instabilidade irão ingressar pela fronteira Oeste com alerta para pulsos de chuva forte, raios, rajadas de vento e granizo isolados. A expectativa é de acumulados entre 50 a 70 mm nessas áreas.

Nas demais partes, a terça-feira começa abafada com sol e nuvens. Ao longo do dia a instabilidade se espalha na direção do Norte ao Leste, porém a chuva ocorre de forma irregular e mal distribuída. A temperatura não varia muito devido ao predomínio de nuvens.

Amanhã, a instabilidade diminui e o sol aparece com nuvens na maioria das localidades do Sul do Brasil, embora com momentos de maior nebulosidade. O tempo, porém, não vai estar firme e ainda se projeta chuva isolada e passageira, sobretudo no Nordeste gaúcho.

Na quinta-feira, a chance de chover é maior em cidades do Oeste, Noroeste e do Norte. No final de semana, o tempo instável continua, com chuvas em diversas partes do RS, com pancadas principalmente na metade Norte do Estado. No domingo, uma frente fria começa a ingressar pelo Oeste e Sul, com chuva até o fim do dia na maioria das regiões gaúchas.