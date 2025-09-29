Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralClima

Publicada em 29 de Setembro de 2025 às 20:17

Virada do mês é marcada por chuvas e temporais isolados no Rio Grande do Sul

Semana vai ser marcada por temporais isolados em vários pontos do Estado

Semana vai ser marcada por temporais isolados em vários pontos do Estado

FERNANDA FELTES/JC
Compartilhe:
Agências
De acordo com a MetSul Meteorologia, a virada de mês trará uma sequência de episódios de instabilidade no Sul do Brasil, com altos volumes de chuva em parte da região e ainda a possibilidade de temporais isolados. Nos próximos sete a dez dias, em vários pontos a chuva deve ficar perto e acima de 100mm no período, com marcas em algumas localidades até de 150 a 200 mm.
De acordo com a MetSul Meteorologia, a virada de mês trará uma sequência de episódios de instabilidade no Sul do Brasil, com altos volumes de chuva em parte da região e ainda a possibilidade de temporais isolados. Nos próximos sete a dez dias, em vários pontos a chuva deve ficar perto e acima de 100mm no período, com marcas em algumas localidades até de 150 a 200 mm.
A MetSul meteorologia adverte para uma terça-feira (30) de chuva e risco de temporais no Rio Grande do Sul. Modelos indicam que desde a madrugada áreas de instabilidade irão ingressar pela fronteira Oeste com alerta para pulsos de chuva forte, raios, rajadas de vento e granizo isolados. A expectativa é de acumulados entre 50 a 70 mm nessas áreas.
Nas demais partes, a terça-feira começa abafada com sol e nuvens. Ao longo do dia a instabilidade se espalha na direção do Norte ao Leste, porém a chuva ocorre de forma irregular e mal distribuída. A temperatura não varia muito devido ao predomínio de nuvens.
Amanhã, a instabilidade diminui e o sol aparece com nuvens na maioria das localidades do Sul do Brasil, embora com momentos de maior nebulosidade. O tempo, porém, não vai estar firme e ainda se projeta chuva isolada e passageira, sobretudo no Nordeste gaúcho.
Na quinta-feira, a chance de chover é maior em cidades do Oeste, Noroeste e do Norte. No final de semana, o tempo instável continua, com chuvas em diversas partes do RS, com pancadas principalmente na metade Norte do Estado. No domingo, uma frente fria começa a ingressar pelo Oeste e Sul, com chuva até o fim do dia na maioria das regiões gaúchas.

Notícias relacionadas