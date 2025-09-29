Morre Paulo Soares, o Amigão da ESPN, aos 63 anos

Morreu na madrugada desta segunda-feira (29), aos 63 anos, o jornalista e apresentador da ESPN Paulo Soares, conhecido como Amigão. A causa da morte não foi revelada.

Porém, o jornalista enfrentava problemas renais e tinha voltado para a UTI na última semana devido a problemas nos rins. No sábado (27), começou a ter hemorragia no estômago.

O velório dele vai acontecer nesta segunda-feira, entre 13h e 17h, no Funeral Home, na Bela Vista, centro de São Paulo.

Amigos e companheiros de emissora publicaram homenagens nas redes sociais. Ao F5, Alex Tseng, um dos colegas de Paulo no canal, afirmou que ele já estava internado há alguns meses por conta de problemas na coluna e teve falência dos órgãos.

Em maio de 2024, o jornalista fez uma carta emocionante para se despedir de Antero Greco, que naquele momento morria aos 69 anos após dois anos com um câncer no cérebro.

Amigão e Antero Greco dividiram a bancada do SportsCenter, da ESPN, por cerca de 20 anos, programa que marcou época na história do jornalismo esportivo.

"Querido amigo, obrigado pelas noites de SC [SportsCenter] e madrugadas ao telefone, por sua sabedoria e ensinamentos, pela irritante, mas cativante teimosia, por falar de livros, filmes, música, gente, futebol, culinária, jornalismo, política. Viagens e coberturas inesquecíveis", destacou Soares no texto.