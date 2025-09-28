Chuva e calor marcam início de outubro em Porto Alegre

MetSul Meteorologia A última semana de setembro e o início de outubro serão marcados por instabilidade no Rio Grande do Sul. Segundo a, uma frente fria avança neste domingo (28) pelo território gaúcho e já trouxe volumes de chuva próximos a 50 mm em pontos do interior.

A instabilidade se espalha pela maioria das regiões, mas ao longo do dia tende a se concentrar mais no Norte e no Nordeste do Estado, onde a chuva persiste até a noite de forma intercalada com abertura do tempo. No Oeste, Centro e Sul, a situação é diferente, já que depois de um começo chuvoso, o tempo melhora gradualmente com a presença do sol e temperaturas agradáveis.

Na segunda-feira (29), o tempo firma em boa parte do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, o dia será de sol entre nuvens e temperaturas amenas que devem variar entre 13°C e 24°C. Na terça, o cenário muda com a chegada de nova instabilidade e chuva em mais pontos, mantendo as máximas ao redor dos 21°C. A quarta-feira ainda será de tempo instável, mas com precipitação mais fraca, mínima de 17°C e máxima próxima dos 19°C.

Na quinta-feira, a instabilidade persiste de forma localizada, permitindo períodos de melhoria e até de calor, com marcas que podem atingir 27°C. A sexta-feira será novamente de chuva na Capital, acompanhada de temperaturas entre 19°C e 26°C.

O próximo fim de semana começa com chuva e temperaturas altas na capital gaúcha. O sábado terá pancadas isoladas, mas o destaque será o calor, com máximas próximas dos 30°C. O domingo, por sua vez, deve ter chuva fraca e temperaturas mais amenas, entre 20°C e 23°C.

A tendência para outubro confirma um cenário típico de primavera, com noites que ainda podem registrar frio em algumas madrugadas, mas com tardes cada vez mais quentes e dias de calor intenso. Conforme a MetSul, a chuva deve ficar próxima ou acima da média na maior parte do Sul, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, o que aumenta o risco de temporais localizados acompanhados de rajadas de vento e granizo. No extremo Sul gaúcho e no Norte do Paraná, por outro lado, pode haver períodos de precipitação abaixo do normal.