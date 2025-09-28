Bloqueios no trânsito marcam fase final das obras do Corredor Humanitário

A partir desta semana, motoristas devem enfrentar bloqueios parciais no trecho da rua da Conceição, no sentido centro-bairro, na saída da avenida Júlio de Castilhos. As interrupções ocorrem em determinados períodos para serviços de fresagem e pavimentação, dentro da etapa final de requalificação do Corredor Humanitário, segundo informações publicadas no site da Prefeitura de Porto Alegre.



A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e a Central de Controle e Monitoramento da Mobilidade acompanharão a circulação, orientarão condutores e poderão adotar ajustes para reduzir os impactos no tráfego.



As obras do corredor atingiram 70% de execução e seguem agora para as melhorias finais. Nesta fase, serão pavimentados aproximadamente 400 metros, com correções nos níveis do asfalto e na inclinação da pista para melhorar o escoamento da água e aumentar a segurança dos usuários.



Na interseção da avenida Júlio de Castilhos com a rua da Conceição já foram concluídas readequações de curvas e meios-fios. O trecho também receberá nova pavimentação e sinalização.



Na avenida Castello Branco, próximo à Estação Rodoviária, estão em fase final a instalação das barreiras new jersey e a execução da drenagem. No acesso pela rua da Conceição, seguem os trabalhos de consolidação das estruturas de concreto com barras de ferro.

Orçada em R$ 1,4 milhão e executada pela empresa Sultepa, a obra tem entrega prevista para dezembro.