Jornalista Célia Ribeiro morre em Porto Alegre aos 96 anos

Célia Ribeiro morreu na manhã desta quinta-feira (25), aos 96 anos, em Porto Alegre. Ela estava internada no Hospital Moinhos de Vento, conforme sua neta Laura Schirmer A jornalista. Ela estava internada no, conforme sua neta, que é assessora de comunicação. Informações sobre as despedidas ainda não foram detalhadas, mas devem ocorrer somente na sexta-feira, porque um membro da família estaria no Canadá.

Sinônimo de elegância e cultura, Celia Ribeiro dedicou 60 anos ao jornalismo. Depois de cursar Filosofia e integrar o Clube de Teatro da Ufrgs, ela começou sua carreira assinando críticas de teatro para o jornal A Hora, onde conheceu o marido, o também jornalista Lauro Schirmer, falecido em 2009. Versátil, passou pelas rádios Guaíba e Gaúcha, pelas revistas do Globo e Cláudia, e foi uma das pioneiras da televisão no Estado, com atuação nas TVs Piratini e Gaúcha.

Em Zero Hora, onde começou a trabalhar nos anos 1970, exerceu as funções de repórter, editora, blogueira — e colunista da revista Donna. Compartilhou o conhecimento sobre boas maneiras em uma série de livros, como Etiqueta na Prática e Etiqueta de Bolso, e também dedicou-se a retratar figuras históricas, como na biografia Fernando Gomes. Para além do jornalismo, é lembrada por gerações de debutantes que assistiram a suas aulas de etiqueta.