Federação Israelita do RS construirá monumento em praça de Porto Alegre

A Federação Israelita do Rio Grande do Sul (FIRS) anunciou a construção de um monumento em memória das vítimas do terrorismo, que será instalado na Praça Dr. Maurício Cardoso, no bairro Moinhos de Vento. O monumento é um presente da comunidade judaica gaúcha à cidade, totalmente custeado com recursos privados com o apoio de instituições parceiras, sem uso de verbas públicas, informa nota divulgada pela federação.

Com estrutura em concreto, placa de aço, iluminação embutida e vegetação central, símbolo de renascimento, a obra reforça valores de vida, resiliência e superação. Na sua lateral, consta a frase "em memória a todas as vítimas do terrorismo", reafirmando o compromisso da luta por uma sociedade e mundo livres de extremismo e terror.

Projetado pela arquiteta Mariana Kripka e executado pelo engenheiro Leonardo Silberfarb, o monumento presta homenagem às vítimas inocentes do terrorismo e transmite uma mensagem universal: memória, vida, resiliência e superação frente ao ódio.

O ataque terrorista de 7 de outubro de 2023, em Israel, foi o catalisador para esta homenagem. Entre as vítimas estava o jovem porto-alegrense Ranani Nudel Glazer, de 24 anos.

"Este monumento não é apenas uma pedra erguida, mas um compromisso coletivo para lembrar para que a dor não nos paralise e para reafirmar que a vida sempre será mais forte que o terror", afirma Daniela Russowsky Raad, presidente da Federação Israelita do RS, por meio da nota.