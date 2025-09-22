Oncofriends e Instituto Ceos promovem debate sobre câncer ginecológico e prevenção no Hospital Fêmina

Nesta segunda-feira (22), a Oncofriends e o Instituto Ceos realizaram o Seminário Setembro em Flor, no Hospital Fêmina, em Porto Alegre. O evento marcou os 52 anos de funcionamento do hospital e reuniu cerca de 50 profissionais para uma manhã de muito aprendizado. Durante a manhã, as participantes receberam orientações sobre avanços na prevenção e no tratamento de doenças oncológicas ginecológicas, que atingem muitas mulheres no mundo.

Entre os temas abordados, os especialistas apresentaram dados sobre o câncer de colo de útero, que é o mais letal entre mulheres com até 35 anos de idade e o segundo que mais mata mulheres até os 60 anos. Segundo os dados apresentados, uma mulher morre a cada dois minutos no mundo devido ao câncer de colo de útero. O Hospital Fêmina concentra um grande volume de casos diagnosticados em estágio avançado.



Na avaliação do CEO do Instituto Ceos, Paulo Pitrez, um dos pontos importantes é a vacinação contra o papilomavírus humano (HPV), principal causa do câncer de colo do útero, como medida essencial de prevenção.



Além das discussões sobre a doença, os participantes também conheceram iniciativas da Promotoria da Infância, ligadas ao acolhimento de jovens e famílias, além de orientações sobre autodefesa e sobrevivência.



Noite de doar





O encontro também marcou o lançamento da Noite de Doar, que será realizada no dia 2 de dezembro, em parceria da Oncofriends com Instituto Ceos, Moda Alegre e apoio do Café da Catedral. O evento tem como objetivo arrecadar fundos para o projeto Cuidar de quem cuida, que visa a aquisição de móveis para a área de convivência de profissionais da saúde, reforma da sala de espera para pais com filhos na UTI Neonatal e de registros de nascimento. Além disso, visa fortalecer as ações da Oncofriends e do Moda Alegre, que atua em 25 comunidades de Porto Alegre.