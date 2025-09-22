Campanha busca conscientizar sobre câncer ocular que atinge centenas de crianças brasileiras ao ano

Entidades oftalmológicas de todo o País estão realizando a campanha “De olho nos olhinhos”, uma iniciativa multiplataforma para chamar a atenção sobre a importância da realização de exames em crianças de zero até os cinco anos. O objetivo é prevenir doenças oculares, mas principalmente o retinoblastoma, doença que, de acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil tem 400 novos casos todo ano.

A mobilização, que ocorre até o dia 12 de outubro, está sendo encabeçada no Estado pela Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul (Sorigs). A iniciativa começou em 2021, quando Lua Leifert, filha do jornalista Tiago Leifert, foi diagnosticada com retinoblastoma aos 11 meses de idade. Segundo o jornalista, a família, que demorou para procurar ajuda por falta de conhecimento sobre a causa, resolveu ir a público para disseminar a informação.

“A nossa campanha visa a conscientização dos pais de trazer as crianças entre 6 a 12 meses para fazer o exame. Depois o ideal seria fazer exame de fundo de olho anualmente, porque é assim que se faz o diagnóstico da doença”, destacou o oftalmologista Ramiro Borges Rodrigues, associado da Sorigs e especialista em Oncologia ocular na Santa Casa de Porto Alegre e no Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

O retinoblastoma é um tumor intraocular maligno que ocorre com mais frequência na infância. Ele tem origem nas células da retina e a maioria dos casos são diagnosticados antes dos 5 anos de idade.

Segundo o especialista, a doença tem como o principal sintoma a Leucocoria, uma alteração que é notada quando o olho aparece "branquinho" em fotografias. O estrabismo é outro sintoma que, apesar de não ser sinônimo de retinoblastoma, o ideal é que pacientes jovens com olhos desalinhados sejam examinados para descartar a doença. Além disso, dificuldade na visão ou cegueira podem ser indicativos, mas, devido a pouca idade dos pacientes, esse sintoma pode ser difícil de diagnosticar.

O médico explica que o principal método de tratamento para o retinoblastoma é a quimioterapia, que proporciona uma chance maior de preservação do globo ocular. No entanto, em casos mais severos, um dos tratamentos possíveis é a retirada do tumor, que implica na remoção do globo ocular, e pode causar sequelas como a perda da visão. Além disso, caso não seja tratada, a doença pode levar o paciente à óbito - mesmo que em apenas 3% dos casos.

É por isso que Rodrigues exalta a importância do diagnóstico precoce. Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 50% dos casos são diagnosticados tardiamente, o que reduz as chances de cura e obriga a necessidade de intervenção cirúrgica.

“O que muda é o desfecho. Se a doença tivesse sido diagnosticada seis meses, um ano antes, o paciente faria quimioterapia, conseguiria tratar e ter uma boa sobrevida e também talvez até preservasse o globo”, destacou.

O especialista também afirma que não existe prevenção da doença. Ela ocorre de forma hereditária, ou é desenvolvida ao acaso, por conta de uma mutação genética da célula. Isso faz com que o diagnóstico precoce seja um caminho essencial para tratar a doença.

Apesar disso, vale exaltar que trata-se de uma doença rara. Segundo Rodrigues, o retinoblastoma tem uma incidência muito baixa, com aproximadamente 8 mil casos por ano globalmente.

Mesmo assim, Rodrigues destaca a importância da campanha. Segundo ele, muitos pais, por falta de informação, não têm o costume de levar seus filhos para o oftalmologista, o que pode resultar na falta de diagnóstico de inúmeras doenças oculares.