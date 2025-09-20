Veja imagens do desfile de 20 de setembro em Porto Alegre

Milhares de gaúchos vestiram as pilchas na manhã deste sábado e levaram cadeiras, chimarrão e a família para assistir ao desfile de 20 de setembro ao longo da avenida Edvaldo Pereira Paiva, na orla do Guaíba, em Porto Alegre. Apesar de a previsão do tempo prometer chuva, o céu se manteve apenas nublado durante a passagem de 1,3 mil integrantes das forças de segurança e dos 550 cavaleiros de diversas entidades tradicionalistas do Rio Grande do Sul. O evento marcou a comemoração dos 190 anos da Revolução Farroupilha .

Veja as imagens que marcaram o desfile:

TÂNIA MEINERZ/JC

TÂNIA MEINERZ/JC

TÂNIA MEINERZ/JC

TÂNIA MEINERZ/JC