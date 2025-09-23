RS vai na contramão do País no número de alunos por docentes no Ensino Superior privado

De acordo com o relatório da Education at a Glance (EaG) 2025, da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Brasil é o país com a maior quantidade de estudantes por professor no Ensino Superior privado. São 62 estudantes por docente, enquanto a média entre os países da OCDE com dados disponíveis é de 18 alunos por professor.

Um dos motivos apontados para isso, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), é por conta das matrículas em educação à distância (EaD). O número total de matrículas no EAD no ensino superior quase quadruplicou de 2014 a 2024. O aumento foi de 286,7% em 10 anos.

Rafael Henn, reitor da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) e presidente do Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas (Comung), afirma que esse fenômeno não ocorre nas universidades comunitárias. Ele cita que, por motivos históricos, esses tipos de instituições são mais comuns no Sul do País, uma prática não muito frequente no restante do Brasil. "Em função da colonização europeia, em especial a italiana e alemã, é um modelo muito forte, que surge das comunidades. A Unisc, por exemplo, surgiu há 63 anos com lideranças locais", lembra o presidente. O Comung é formado por 14 instituições comunitárias do Rio Grande do Sul, que abrangem quase todos os municípios do Estado.

Henn ressalta que diferentemente das universidades privadas, com fins lucrativos, no Estado, a média entre alunos e professores da rede Comung é de 21 alunos por professor, ou seja, três vezes menor que a média brasileira. O dirigente comenta ainda que com a regulamentação da Nova Política de Educação à Distância, assinada em maio deste ano, a tendência é de que diminua, no cenário nacional, o número de alunos por docentes, devido às mudanças impostas. "Esse novo marco elimina 100% do EaD. A partir de agora, 20% do curso tem que constar presencialidade", sinaliza.

Anteriormente só existiam dois modelos de ensino, o presencial e o EaD, agora, foi criada uma terceira modalidade: a semipresencial. Nesse modelo, 30% das atividades são presenciais físicas (estágio, extensão e práticas laboratoriais), e pelo menos 20% em atividades presenciais ou síncronas mediadas pelo professor. Na modalidade EaD, foi imposto um limite mínimo de 20% de atividades presenciais e/ou síncronas mediadas, com provas presenciais.

O presidente da Comung diz que todas as universidades que pertencem ao Consórcio estão passando por mudanças para se adaptarem ao novo modelo, "Aqui na Unisc, já lançamos 13 cursos na nova modalidade EaD, e alguns cursos estão sendo criados na modalidade semipresencial".

Para Fernanda Pacheco, gerente da Escola de Negócios da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), que hoje conta com cerca de 20 mil alunos, somando EaD e presencial, e cerca de 700 professores, a instituição trabalha com um índice de 28 alunos por professor. Ela refere que a modalidade on-line tem um módulo menor de estudantes, com isso, não tem tantos alunos por turma.

Falando sobre o crescimento da modalidade EaD, Fernanda relata que a Unisinos acabou sofrendo com o crescimento de outros grupos educacionais que começaram a surgir nos últimos dez anos, inflando o número de alunos por docente. Com isso, as instituições sem fins lucrativos acabaram perdendo alunos por um período, mas, de acordo com a gerente da universidade, estão começando a recuperar nos últimos dois anos. Para esse ano, a instituição está investindo no lançamento dos novos cursos autorizados pelo governo federal no novo marco do EaD.