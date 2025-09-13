Eventos culturais e esportivos alteram trânsito em Porto Alegre neste fim de semana

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) alerta para mudanças no trânsito de Porto Alegre ao longo deste fim de semana em razão da programação cultural e esportiva na Capital. A recomendação é que motoristas planejem os deslocamentos, evitem circular em áreas de bloqueios e respeitem a sinalização. Equipes da EPTC estarão nas ruas para monitorar a circulação e reduzir os impactos, garantindo maior segurança no tráfego.

Desde a sexta-feira, a cidade já registra alterações em função da 32ª edição do Festival Internacional Porto Alegre em Cena, que ocupa trechos das ruas Demétrio Ribeiro e General Cipriano Ferreira até domingo. O evento motivou o isolamento de vagas de estacionamento na região desde as primeiras horas do dia.

O sábado é o mais movimentado em termos de interdições. Logo cedo, a Corrida Liga Run, com largada no Shopping Pontal, causará bloqueios na rua Oswaldo Lia Pires e isolamentos de pista nas avenidas Padre Cacique e Edvaldo Pereira Paiva. Outra competição esportiva, a Corrida Comemorativa da Soul Fit Academia, ocupará a avenida Ecoville com interdições parciais nos dois sentidos.

Na área central, a rua República será palco do evento Criarte, que promove bloqueio parcial de pista, enquanto o Festival da Cerveja Brasil, etapa Sul, toma a avenida Polônia e altera os trajetos de linhas como T3, T12, T12A e T8. O Festival da Primavera também movimenta a cidade, interditando totalmente a rua Francisco Ferrer. Outras alterações incluem a Festa Halloween, na rua Lopes Teixeira, que modifica o itinerário da linha T6, e o projeto Cidade Ativa, que ocupa a rua Riachuelo.

Além dos eventos culturais, o jogo entre Grêmio e Mirassol, às 16h de sábado, na Arena do Grêmio, terá esquema especial de trânsito e transporte, com reforço da EPTC nas imediações para orientar motoristas e torcedores.

No domingo, as competições esportivas voltam a alterar a rotina da Capital. A Corrida Circuito das Estações, etapa Primavera, acontece entre o Parque Marinha do Brasil e vias como Borges de Medeiros, Padre Cacique e Ipiranga, gerando bloqueios totais e parciais em diferentes pontos. Já a Corrida do 20º BPM fecha parte da avenida Baltazar de Oliveira Garcia e promove interdições em vias do entorno, como a Ecoville e a General Raphael Zippin.

A agenda cultural também promete movimentar o domingo. O evento Se Joga ocupa a rua Sofia Veloso, enquanto o Aniver Tô na Rua leva atividades para a General João Telles. A rua Bento Figueiredo será fechada para o Conexão Artesanal, com impacto no itinerário da linha C22. Já os festivais da Soberania e Feira Palmares interditam ruas na Cidade Baixa e na zona Norte.

Encerrando a programação, a rua Olavo Bilac recebe o evento Fado na Cidade Baixa, que bloqueia totalmente o tráfego no trecho entre a Lima e Silva e o número 198. A EPTC reforça a importância de os motoristas ficarem atentos às sinalizações e utilizarem rotas alternativas para evitar transtornos.