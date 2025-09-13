Unidades de saúde de Porto Alegre ampliam atendimento neste sábado

Moradores de Porto Alegre têm à disposição, neste sábado (13), cinco unidades de saúde em funcionamento das 10h às 19h, dentro da programação da Operação Inverno, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde. A iniciativa, que se estende até o fim de setembro, busca ampliar o acesso aos serviços básicos de saúde e reduzir a pressão sobre as emergências hospitalares. Além das unidades fixas, o Consultório na Rua Centro estará em atividade das 10h às 14h, garantindo atendimento à população em situação de rua.

As estruturas abertas oferecem consultas médicas e de enfermagem, vacinação, inclusive contra a gripe, e dispensação de medicamentos. Com isso, o município reforça o papel da Atenção Primária como principal porta de entrada para o Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente para casos de menor gravidade, evitando a sobrecarga dos hospitais.

De acordo com a prefeitura, a estratégia lançada em junho tem como objetivo fortalecer a prevenção, aproximar os serviços da comunidade e permitir que a população busque atendimento de forma ágil e organizada. Dessa forma, os hospitais podem concentrar recursos em ocorrências de urgência e emergência, enquanto as unidades de bairro absorvem a maior parte da demanda cotidiana.

As unidades em funcionamento neste sábado e domingo são: Assis Brasil, no bairro Sarandi; São Carlos, na Agronomia; Bom Jesus, no bairro Bom Jesus; José Mauro Ceratti Lopes, na Restinga; e Moab Caldas, em Santa Tereza. Já o Consultório na Rua Centro mantém atendimento voltado à população em situação de rua durante o período da manhã e início da tarde.

A prefeitura reforça que manterá as portas abertas aos finais de semana amplia o cuidado contínuo, fortalece ações preventivas e garante que a população tenha alternativas seguras antes de recorrer a hospitais, colaborando para um sistema de saúde mais equilibrado e acessível.

Aplicação de vacina contra a gripe, entrega de materiais informativos e distribuição de preservativos estão entre os serviços que a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) oferece no estande do Acampamento Farroupilha. A programação vai até 21 de setembro, no Parque Harmonia. O espaço pode ser acessado pelo pórtico do setor A, número 1 do mapa, na rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, próximo ao prédio do Tribunal Regional Federal.

De segunda a sexta-feira, as atividades acontecem das 14h às 19h, e nos finais de semana, das 11h às 19h. No local, o público tem acesso ainda a autotestes de HIV e gel lubrificante. Também há rodas de conversa e aconselhamento para esclarecer dúvidas sobre prevenção e tratamento de infecções sexualmente transmissíveis, tuberculose e outros temas de saúde.