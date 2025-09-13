Ponte do Rio Taquari recebe obras em passeios na BR-386

A rotina de quem circula pela BR-386, entre Estrela e Lajeado, começa a mudar com as obras na ponte sobre o Rio Taquari. A ViaSul, concessionária que administra o trecho, iniciou na sexta-feira (12) a implantação de passeios destinados a pedestres e ciclistas. O serviço começou pela pista Sul, no sentido Capital, onde foi colocada a sinalização na ponte e no entorno. Por enquanto, a pista contrária não será impactada.

Durante os trabalhos, duas faixas seguem liberadas ao tráfego, mas há possibilidade de interdições momentâneas em situações específicas. Na sequência, a mesma operação será realizada no sentido interior. A empresa afirma que o caminho seguro para pedestres e ciclistas será mantido até a primeira quinzena de dezembro, prazo estimado para a conclusão das obras e liberação definitiva dos passeios.

Cerca de 35 trabalhadores estão envolvidos na limpeza, desmonte, concretagem, instalação de guarda-corpos e reforço da sinalização. A orientação da ViaSul é que motoristas planejem os deslocamentos e respeitem os limites de velocidade, principalmente nos horários de maior movimento, a fim de evitar acidentes e atrasos. A programação foi definida em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF/RS) e pode ser alterada em caso de mau tempo.

As intervenções na ponte integram o cronograma semanal de obras da concessionária, que se estende por diversos pontos das rodovias BR-101, BR-290, BR-386 e BR-448. As atividades incluem fresagem, ou seja, trata-se de um proces so que consiste no corte e desbaste de uma ou mais camadas do pavimento asfáltico; bem como reparos de pavimento, drenagem e implantação de dispositivos de segurança. Em alguns trechos, há bloqueios de faixas e operações pare-e-siga, o que pode provocar lentidão no tráfego.

Na BR-386, além do trabalho na ponte do Rio Taquari, há duplicações em Marques de Souza e Lajeado, adequações em viadutos e taludes em Estrela, além de melhorias no pavimento entre Carazinho e Canoas. Já na Freeway (BR-290), as equipes atuam entre Osório e Porto Alegre, com restauração de pista e manutenção da ponte no km 84, em Cachoeirinha. A BR-101, de Torres a Osório, também recebe reparos localizados e serviços de drenagem, enquanto a BR-448 tem frentes de trabalho entre Sapucaia do Sul e Canoas.