Porto Alegre amanhece com sol e clima primaveril antes da mudança do tempo

A manhã deste sábado (13) trouxe a Porto Alegre um cenário típico da primavera, com sol, céu claro e temperatura amena, proporcionando uma sensação agradável para quem saiu cedo às ruas da Capital. Segundo a meteorologista Estael Sias, da MetSul Meteorologia, esse intervalo de clima estável marca a transição de um período de frio rigoroso para condições mais amenas no Rio Grande do Sul, ainda que o estado siga registrando madrugadas geladas em algumas regiões.

Na sexta-feira (12), os gaúchos viveram novamente extremos de temperatura. O amanhecer nos Campos de Cima da Serra foi marcado por geada e mínimas negativas. Em Cambará do Sul, estação meteorológica particular registrou -1,4ºC, somando-se aos 55 dias de marcas abaixo de zero que o estado acumula em 2024. Municípios como São José dos Ausentes, São Francisco de Paula, Soledade, Monte Alegre dos Campos, Pinheiro Machado, Herval e Canela também registraram mínimas entre -0,7ºC e 1,1ºC.

Para este domingo (14), a previsão meteorológica aponta para aumento da nebulosidade, principalmente no decorrer da tarde e da noite, quando podem ocorrer pancadas isoladas de chuva. As temperaturas devem seguir em elevação, reforçando o caráter de transição da estação. “O domingo em Porto Alegre deve ter condições mais típicas de primavera, com variação de nuvens e instabilidade passageira, sem indicativo de frio extremo”, explica Estael Sias.

As pessoas aproveitam o clima ameno do sábado OSNI MACHADO/JC

No restante do Rio Grande do Sul, o cenário também mostra contrastes. A MetSul Meteorologia projeta que os próximos dias serão de alternância entre madrugadas frias, com registros ainda abaixo de zero na Serra e no Norte do Estado, e tardes mais agradáveis, especialmente no Oeste e no Noroeste gaúcho. A semana que se inicia deve trazer instabilidade em diferentes momentos, com avanço de áreas de chuva e risco de temporais localizados, fenômeno comum no período de primavera.

O Rio Grande do Sul já soma mais de 50 dias com temperaturas negativas em 2024, com geadas sucessivas nas áreas de maior altitude, parte do País enfrenta valores recordes de calor. Essa discrepância, segundo a MetSul, deve persistir no curto prazo: o Sul segue sujeito a noites frias e dias de instabilidade., enquanto o Centro e o Norte enfrentam dias quentes, sob influência direta da bolha de calor que ganha intensidade.

Para Porto Alegre, a perspectiva é de uma semana marcada por variabilidade. O início dos dias ainda pode ser frio, mas a tendência é de tardes cada vez mais quentes e instáveis. A passagem de frentes frias e sistemas típicos da primavera deve gerar pancadas de chuva mal distribuídas, com possibilidade de trovoadas em algumas regiões. Apesar disso, períodos de sol devem se intercalar com as nuvens, proporcionando intervalos de tempo firme.

As pessoas aproveitam o sábado de clima ameno na Capital OSNI MACHADO/JC

De acordo com Estael Sias, a população deve se preparar para dias de maior oscilação térmica e de rápida mudança de cenário. “Estamos em um momento de transição. O frio ainda marca presença, mas os sinais da primavera já se fazem notar. É preciso atenção às mudanças rápidas de tempo, às pancadas fortes de chuva e aos contrastes de temperatura que são típicos dessa época do ano”, afirma.

Assim, o sábado ensolarado em Porto Alegre pode ser visto como uma breve pausa entre extremos. Já o domingo reserva a chegada de nuvens e instabilidade, antecipando uma semana em que a marca principal será a variabilidade climática. O Rio Grande do Sul seguirá sob influência do frio, mas a primavera avança, trazendo tanto dias de sol e calor quanto momentos de instabilidade e chuva forte.