Publicada em 12 de Setembro de 2025 às 15:48

Idoso morre após ser atacado por 4 pitbulls no RS

O corpo de Américo Sampaio foi enterrado na manhã desta sexta-feira (12) no município de Butiá, distante 80 km de Porto Alegre

REPRODUÇÃO/FREEPIK/JC
Agências
Um homem de 63 anos morreu após ser atacado por quatro cães da raça pitbull no último sábado (6). Na ocasião, ele fazia a entrega de lenha em uma residência na cidade Minas do Leão, no Rio Grande do Sul, quando foi surpreendido pelos animais.
Ele chegou a ficar internado em coma induzido na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital de Pronto-Socorro (HPS) da capital gaúcha, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. O corpo de Américo Sampaio foi enterrado na manhã desta sexta-feira (12) no município de Butiá, distante 80 km de Porto Alegre.
Família pede que dona dos cães seja responsabilizada

Familiares da vítima e amigos organizaram um protesto em Minas do Leão, na rua Vespúcio de Souza Porto, próximo à BR-290, em direção à residência onde ocorreu o ataque. Aproximadamente 30 pessoas participaram da manifestação, pedindo que a proprietária dos cães seja responsabilizada por homicídio e não apenas por um acidente.
"Não foi um acidente, mas sim uma irresponsabilidade da dona dos cães. Os pitbulls já haviam atacado outros animais na rua no ano passado. A dona mandou meu tio entrar no pátio para entregar os dois sacos de lenha", disse a sobrinha da vítima, Joice de Souza Frohlich, 25 anos, em entrevista ao Estadão.
De acordo com a Polícia Civil, Sampaio entrou na propriedade da tutora dos animais, uma idosa de 82 anos, a pedido dela. Foi nesse momento que os cães avançaram. A mulher ainda tentou conter os cachorros, mas também acabou ferida.
Na quarta-feira (10) a Justiça autorizou a busca e apreensão dos cães após pedido da Polícia Civil. A ordem foi cumprida com apoio da Brigada Militar. Três dos quatro pitbulls foram apreendidos e encaminhados ao canil da Penitenciária Estadual de Charqueadas. O outro cão foi sacrificado após o ataque à vítima.
O caso segue sob investigação. Após a conclusão do inquérito, o documento será remetido ao Ministério Público e ao Judiciário para definição das responsabilidades.

