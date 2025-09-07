"Apesar das diferenças, somos todos um povo só", afirmou Leite no desfile de 7 de Setembro

Na manhã deste domingo (7), ocorreu o tradicional desfile de 7 de Setembro em Porto Alegre. Pensado para marcar os 203 anos da Independência do Brasil, a solenidade contou com a presença de 4,6 mil pessoas que desfilaram pela avenida Edvaldo Pereira Paiva, na Orla do Guaíba.

O evento reuniu unidades das forças de segurança federal, estadual e municipal, além de entidades e organizações da sociedade civil. Estavam presentes o governador Eduardo Leite, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, o presidente do TRE-RS, Mario Crespo Brum e o presidente do TJRS, Alberto Delgado Neto.

O desfile foi organizado pela 6ª Divisão de Exército, e contou com a presença de diversas entidades civis e militares. Além das Forças Singulares (Marinha, Exército e Aeronáutica), desfilaram pela avenida a Polícia Rodoviária Federal, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil, Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, Polícia Penal, Guarda Municipal e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

Além disso, no fim do desfile, o fogo simbólico da Pátria foi transformado em Chama Crioula - chama que é acesa previamente aos festejos da Semana Farroupilha. A cerimônia contou com a presença do governador e do prefeito. Posteriormente, a chama foi conduzida até o Acampamento Farroupilha, no Parque Harmonia.

O governador Eduardo Leite e o prefeito Sebastião Melo participaram da solenidade JAMIL AIQUEL/ESPECIAL/JC

No fim da solenidade, Eduardo Leite celebrou o dia de sol e destacou a importância da data para lembrar que, apesar das diferenças ideológicas, de raça ou religião, o Brasil deveria se manter unido. "O 7 de Setembro é uma data importante. Esses ritos são importantes para nos lembrar que, independentemente de diferenças que possam existir, sejam elas ideológicas, de raça, de religião, somos todos um povo só, povo brasileiro, uma nação", destacou.

Ao ser questionado sobre as tensões geopolíticas atuais e a importância de defender a soberania nacional, Leite afirmou que a soberania sempre foi defendida todos os dias, ao longo de toda a história do País. Ele ressaltou que, apesar de as pessoas tenderem a ver os desafios atuais como mais difíceis, a nação sempre enfrentou obstáculos.

“A soberania é defendida todos os dias ao longo da história do nosso País. Nós temos que estar à altura do nosso desafio, do nosso momento, em um momento que nos exige tanto de um lado interno, a polarização radicalizada na política que tenta nos dividir. Temos desafios nas relações internacionais, no contexto geopolítico. E por isso que eu acho que é muito importante a celebração do 7 de Setembro para lembrar a todos que, independentemente de pensamento ideológico, político, partidário, temos uma nação que nos une. Uma bandeira nos une, a bandeira do Brasil", enfatizou.