Publicada em 02 de Setembro de 2025 às 07:00

Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

Versão impressa do JC serve com uma curadoria aos leitores

JC
• Demissões voluntárias predominam no Estado
• Prefeitura de Porto Alegre avalia transformar as lotações em transporte complementar 
• Expositores da agricultura familiar celebram primeiros resultados na feira 
 
 

